На экс-мэра Красноперекопска завели уголовное дело

Бывшему главе администрации Красноперекопска Сергею Палею предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего бюджету нанесен ущерб в размере 2,3 миллиона рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 285 УК РФ стал эпизод, относящийся к декабрю 2017 года. Тогда, по версии следствия, для создания видимости высоких показателей работы мэр подписал акт сдачи-приемки проектно-сметной документации на капремонт автодороги на улице Калинина. При этом чиновник знал, что фирма-исполнитель не выполнила свои обязательства по муниципальному контракту в полном объеме. А ГАУ РК "Государственная строительная экспертиза" в тот момент не подписала положительные заключения ПСД, лишь после визирования которых работы могли бы считаться выполненными.

Мало того, по заключению судебной строительно-технической экспертизы, представленная исполнителем проектно-сметная документация на капремонт автодороги не соответствовала требованиям нормативных документов в сфере строительства и была выполнена с большими изъянами.

- Несмотря на это, администрация Красноперекопска перечислила на расчетный счет фирмы 2 300 000 рублей, чем причинила ущерб местному бюджету, - отметили в пресс-службе ГСУ СКР. - Нарушение законодательства было выявлено благодаря совместным мероприятиям УФСБ России по РК и управления экономической безопасности МВД России по Республике Крым. Сейчас следователи следственного отдела по Красноперекопску устанавливают все обстоятельства преступления против бюджетной системы.

Экс-глава администрации Красноперекопска Сергей Палей занял должность в июне 2017 года в результате победы в муниципальном конкурсе на замещение вакантной должности градоначальника. В апреле 2019-го работа администрации под руководством Палея в 2018 году была признана неудовлетворительной, и мэр был отправлен в отставку.

Интересно, что и предыдущий мэр Красноперекопска был Игорь Яцишин был снят с должности после совершения коррупционного преступления - взятку в размере 350 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для их использования в коммерческих целях. Верховный суд Республики Крым вынес ужесточил приговор, вынесенный ему Киевским районным судом Симферополя - до семи лет лишения свободы.

P.S.

В минувший понедельник по итогам конкурса депутаты Красноперекопского горсовета назначили новым главой администрации Вадима Хомина, который ранее работал на должности вице-мэра.