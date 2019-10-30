Новости

СК завершил расследование изнасилований в челябинском детдоме 19:10
Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 19:10
В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева 19:08
Пробки в Москве достигли 9 баллов 19:06
Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по интеграции в финансовой сфере 19:00
Телеканал "МИР" вернет шоу "Слабое звено" и запустит свои сериалы 18:58
На экс-мэра Красноперекопска завели уголовное дело 18:57
Убитый главарь ИГИЛ аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями 18:55
Рэйчел Вайс сыграет главную роль в фильме об Элизабет Тейлор 18:45
В театре прокомментировали инцидент с актрисой Лидией Вележевой 18:41
Ксения Собчак представила новое шоу о семье Яны Рудковской 18:27
В Госдуме оценили решение Дании по прокладке "Северного потока-2" 18:25
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек 18:23
Незарегистрированное в РФ лекарство стали бесплатно выдавать в Подмосковье 18:15
В Онежском озере утонул рыбак, еще двое пропали 18:14
На выезде из Лефортовского тоннеля в Москве потушили автомобиль 18:13
Будапешт заблокировал вето НАТО по Украине из-за венгерского меньшинства 18:09
В Твери полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего после ДТП 18:07
Два человека погибли в аварии на Варшавском шоссе 17:57
В Казани 8 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса 17:43
В Петербурге умерла дочь Ирины Богачевой музыкант Елена Гаудасинская 17:32
Московские врачи спасли 91-летнюю пациентку после инсульта 17:25
Подросток, обвиняемый в изготовлении СВУ, отпущен под домашний арест 17:20
Будапешт наложил вето на декларацию НАТО по Украине 17:17
Румас рассказал о подготовке интеграционных документов в СГ 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 18:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На экс-мэра Красноперекопска завели уголовное дело

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Бывшему главе администрации Красноперекопска Сергею Палею предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего бюджету нанесен ущерб в размере 2,3 миллиона рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела по части 3 статьи 285 УК РФ стал эпизод, относящийся к декабрю 2017 года. Тогда, по версии следствия, для создания видимости высоких показателей работы мэр подписал акт сдачи-приемки проектно-сметной документации на капремонт автодороги на улице Калинина. При этом чиновник знал, что фирма-исполнитель не выполнила свои обязательства по муниципальному контракту в полном объеме. А ГАУ РК "Государственная строительная экспертиза" в тот момент не подписала положительные заключения ПСД, лишь после визирования которых работы могли бы считаться выполненными.

Глава администрации Ленинского района Крыма попалась на взятке

Мало того, по заключению судебной строительно-технической экспертизы, представленная исполнителем проектно-сметная документация на капремонт автодороги не соответствовала требованиям нормативных документов в сфере строительства и была выполнена с большими изъянами.

- Несмотря на это, администрация Красноперекопска перечислила на расчетный счет фирмы 2 300 000 рублей, чем причинила ущерб местному бюджету, - отметили в пресс-службе ГСУ СКР. - Нарушение законодательства было выявлено благодаря совместным мероприятиям УФСБ России по РК и управления экономической безопасности МВД России по Республике Крым. Сейчас следователи следственного отдела по Красноперекопску устанавливают все обстоятельства преступления против бюджетной системы.

Экс-глава администрации Красноперекопска Сергей Палей занял должность в июне 2017 года в результате победы в муниципальном конкурсе на замещение вакантной должности градоначальника. В апреле 2019-го работа администрации под руководством Палея в 2018 году была признана неудовлетворительной, и мэр был отправлен в отставку.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Избрание нового мэра Симферополя озадачило политологов

Интересно, что и предыдущий мэр Красноперекопска был Игорь Яцишин был снят с должности после совершения коррупционного преступления - взятку в размере 350 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для их использования в коммерческих целях. Верховный суд Республики Крым вынес ужесточил приговор, вынесенный ему Киевским районным судом Симферополя - до семи лет лишения свободы.

P.S.

В минувший понедельник по итогам конкурса депутаты Красноперекопского горсовета назначили новым главой администрации Вадима Хомина, который ранее работал на должности вице-мэра.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет
Путин не примет участие в саммите АТЭС в Чили
Посольство Израиля в России приостановило работу
В МИД ответили на планы Украины провести учения возле Крыма
Первый пуск "Булавы" с "Князя Владимира" сняли на видео