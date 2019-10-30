В Крыму оценили слова Зеленского о невозможности легко вернуть полуостров

В Крыму сочли разумными и обнадеживающими слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности "быстро и легко вернуть полуостров". Впрочем, первый вице-спикер Государственного совета РК Ефим Фикс ожидает от главы украинского государства более динамичной политической эволюции.

- Из всего, что сказано президентом Украины, самое разумное - то, что Крым не удастся вернуть "легко и быстро", - заявил "РГ" Ефим Фикс. - И то я хочу уточнить: Крым для Украины - это не только не легко и не быстро, а никак и никогда! Здесь нужно быть объективным, но слова Зеленского - это политическая игра, в которой он вынужден участвовать ради собственного рейтинга среди националистов. Поэтому он никак не может отказаться от этой идеи, но я думаю, что жизнь все расставит на свои места.

Фикс выразил уверенность, что возраст украинского политика еще позволяет услышать от него здравые заявления на крымскую тему.

- Он же молодой, ему 41 год, и впереди у него целая жизнь, и наверно когда-то он перестанет говорить о возвращении Крыма, - отметил Фикс. - А о Крыме он станет высказываться, только рассуждая о добрососедских отношениях с Российской Федерацией и Крыме как ее неотъемлемой части.

Если же говорить о безопасности, то Фикс советует Зеленскому начать с обуздания незаконных вооруженных формирований, которые препятствуют мирному процессу на Донбассе.

- Если Зеленскому удастся навести порядок в этой части, то у них будет все хорошо, и не надо будет никакой "безопасной интеграции". Донецкая и Луганская республики будут жить по своим законам и правилам, которые определены минским форматом и международным сообществом. Тогда и Украина будет жить в добрососедстве с Россией и другими государствами, а граждане Украины будут приезжать к нам в Крым на отдых и радоваться, какими невиданными темпами развивается сегодня полуостров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии "безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма". По мнению главы соседнего государства, эта стратегия должна быть прозрачной и публичной. В то же время Зеленский назвал ошибочными идеи о быстром и легком возвращении Крыма военным путем.