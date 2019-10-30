В Крыму подписаны первые договоры проектного финансирования

В Крыму строительные компании подписали первые договоры с РНКБ о проектном финансировании с использованием эскроу-счетов на общую сумму 4,5 миллиарда рублей.

Четыре застройщика будут возводить жилые дома в Симферополе, Севастополе, Керчи и Симферопольском районе. Это жилые комплексы "Жигулина роща" (1,3 миллиарда рублей), "Город Мира" (876 миллионов рублей), "Чкалово парк" (490 миллионов рублей), "Гарден" (1,9 миллиарда рублей). Ввод жилья в эксплуатацию запланирован на 2021 - 2022 годы.

По словам и.о. вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, для работы с застройщиками на территории полуострова аккредитованы два банка (РНКБ и "Банк "Россия").

- Еще в работе у РНКБ находятся объекты более чем на 14 миллиардов рублей, которые также будут, надеюсь, согласованы, и застройщики смогут начинать строительство жилищных объектов, - отметил Кабанов.

Он также сообщил, что правительство Крыма внесло изменение в постановление № 368, и теперь строительные компании могут передавать в качестве залога банкам право аренды земельного участка.

- Это касается исключительно земельных участков, которые были выданы по инвестсоглашениям, у нас не так много таких земельных участков, - уточнил Кабанов.

- Мы финансируем до 85 процентов от сметной стоимости. Если застройщик выполняет минимальные требования, которые есть в заявке, то будет проходить без проблем, - отметил заместитель директора департамента - начальник управления корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Справка "РГ"

С 1 июля 2019 года вступили в силу изменения к 214-ФЗ "О долевом строительстве". Теперь для всех застройщиков действует обязательное банковское сопровождение сделок. С введением эскроу-счетов возможность мошенничества практически полностью устранена. В республике находится более 70 объектов, которые будут достроены по старому законодательству.