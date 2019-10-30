Бывший заместитель курганского губернатора признался, что брал взятки

В Курганском городском суде начался процесс по громкому уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора - директора регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Романа Ванюкова, которого обвиняют в коррупции. Экс-чиновнику вменяют четыре эпизода получения взяток, один из которых связан с вымогательством.

По материалам гособвинения, фигурант действовал по отлаженной схеме. Находящееся в его подчинении учреждение в качестве заказчика заключало с подрядчиками госконтракты на строительство и ремонт дорог. Однако из-за дефицита бюджетных средств не могло вовремя рассчитаться за выполненную и уже принятую работу. Накопились многомиллионные долги. Ванюков воспользовался ситуацией, решив на ней заработать. Через своего посредника он стал договариваться с подрядчиками, чтобы они ему "отстегивали" определенный процент от суммы долга. За это обещал ускорить , либо, наоборот, затормозить оплату работ, а самым сговорчивым в будущем посодействовать заключению новых госконтрактов.

Размер откатов составлял от 3 до 10 процентов. Деньги экс-чиновник брал только наличными. Самая маленькая сумма, которую ему передали, - 50 тысяч, самая крупная - 4,3 миллиона рублей. Всего обвиняемый получил от подрядчиков пять с лишним миллионов рублей. Но это только часть "навара", на который он рассчитывал - остальные деньги не успел получить из-за своего ареста.

В суде Роман Ванюков одну взятку не признал, а с остальными тремя согласился частично, подчеркнув, что суммы взяток были намного меньше.

Напомним, во время обысков силовики нашли в доме и офисе экс-замгубернатора огромную сумму денег, происхождение которых он объяснить не мог.