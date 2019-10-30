Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами

Какая доля российских дорог соответствует нормам и стандартам? В каких регионах лучше всего обстоят дела с качеством дорожного полотна? Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям.

Среди федеральных округов лидером по качеству дорог, согласно данным статистики, оказался Уральский, на территории которого 73,4 процента дорог в полном порядке.

В Южном федеральном округе процент качественных трасс составил 67,5, а Северо-Кавказском - 56,7. Хуже всего обстоят дела в Северо-Западном федеральном округе - тут соответствуют требованиям 38,8 процента дорог.

Среди областей бесспорным лидером стал Южный Урал: 98,1 процент челябинских дорог устраивают аналитиков. На втором месте сразу два региона: Кемеровская область и Краснодарский край - у обоих по 90,4 процента.

Хорошо складывается ситуация в Тюменской области (89,3 процента), в Югре (89,4), в Ингушетии (86,1) и Хабаровском крае (81,6).

На позиции аутсайдеров оказались Архангельская область, где только 3,7 процента автодорог общего пользования местного значения можно считать соответствующими стандартам, и Ненецкий автономный округ с показателем 7,2 процента.