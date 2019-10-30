Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами

Среди федеральных округов лидером по качеству дорог, согласно данным статистики, оказался Уральский, на территории которого 73,4 процента дорог в полном порядке.
В Южном федеральном округе процент качественных трасс составил 67,5, а Северо-Кавказском - 56,7. Хуже всего обстоят дела в Северо-Западном федеральном округе - тут соответствуют требованиям 38,8 процента дорог.
Среди областей бесспорным лидером стал Южный Урал: 98,1 процент челябинских дорог устраивают аналитиков. На втором месте сразу два региона: Кемеровская область и Краснодарский край - у обоих по 90,4 процента.
Хорошо складывается ситуация в Тюменской области (89,3 процента), в Югре (89,4), в Ингушетии (86,1) и Хабаровском крае (81,6).
На позиции аутсайдеров оказались Архангельская область, где только 3,7 процента автодорог общего пользования местного значения можно считать соответствующими стандартам, и Ненецкий автономный округ с показателем 7,2 процента.