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Рубрика: Дороги

Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами

Текст: Татьяна Воробьева
Какая доля российских дорог соответствует нормам и стандартам? В каких регионах лучше всего обстоят дела с качеством дорожного полотна? Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди федеральных округов лидером по качеству дорог, согласно данным статистики, оказался Уральский, на территории которого 73,4 процента дорог в полном порядке.

Фото: iStock
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В Южном федеральном округе процент качественных трасс составил 67,5, а Северо-Кавказском - 56,7. Хуже всего обстоят дела в Северо-Западном федеральном округе - тут соответствуют требованиям 38,8 процента дорог.

Среди областей бесспорным лидером стал Южный Урал: 98,1 процент челябинских дорог устраивают аналитиков. На втором месте сразу два региона: Кемеровская область и Краснодарский край - у обоих по 90,4 процента.

Хорошо складывается ситуация в Тюменской области (89,3 процента), в Югре (89,4), в Ингушетии (86,1) и Хабаровском крае (81,6).

На позиции аутсайдеров оказались Архангельская область, где только 3,7 процента автодорог общего пользования местного значения можно считать соответствующими стандартам, и Ненецкий автономный округ с показателем 7,2 процента.

#дороги