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30.10.2019 20:24
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Урал" и "Ахмат" вышли в четвертьфинал Кубка России

Текст: Максим Домчев
Фото: Татьяна Андреева (Екатеринбург)
"Урал" обыграл "Арсенал" в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России. Также в четвертьфинал вышел "Ахмат", разгромивший "Луч" - 5:1.

В Екатеринбурге "Урал" и "Арсенал" выдали фееричный первый тайм. Команды забили четыре мяча. Открыли счет гости - на 14-й минуте отличился Георги Костадинов. Спустя 10 минут Николай Димитров восстановил равенство. Спустя еще 10 минут гости снова вышли вперед - мяч забил Сергей Ткачев. Однако удержать преимущество до перерыва не удалось. На 37-й Отман Эль-Кабир реализовал пенальти.

Во втором тайме зрители голов не увидели. При этом хозяева на 53-й минуте остались вдесятером после удаления Петрюса Бумаля. В итоге матч перешел в дополнительное время, а после и в серию пенальти.

Фото: Анатолий Медведь/ РГ
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Поначалу в послематчевых пенальти лучше были гости. Вратарь гостей отразил удар Исламжана Насырова, но затем Ткачев угодил в стойку ворот. Роковым для туляков стала их шестая попытка. Эванс Кангва не смог переиграть вратаря хозяев, и удар Вараздата Арояна вывел "Урал" в четвертьфинал.

В 1/4 финала "Урал" встретится с победителем встречи между "Нижним Новгородом" и ярославским "Шинником".

В другом матче "Ахмат" разгромил "Луч" - 5:1. Дублем отметился Денис Глушаков, по разу у победителей отличились Аблайе Мбенге, Уилкер Анхель и Конрад Михаляк. У проигравших забитый мяч на счету Никиты Саламатова.

В 1/4 финала "Ахмат" встретится с победителем встречи между петербургским "Зенитом" и томской "Томью".

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