Школьников проверили на знание Правил дорожного движения

31 октября заканчивается всероссийское тестирование учащихся общеобразовательных организаций по теме безопасности дорожного движения, которое проводили Госавтоинспекция МВД России и Минпросвещения. Это первый такой масштабный проект по обучению детей поведению на дорогах.

17-летние участники тестирования высказали пожелание, чтобы такой предмет входил в учебную программу. А в перспективе - возможность по окончании школы после сдачи экзамена получения прав.

И, кстати, эта идея не заоблачна. Сейчас обучиться на права категорий "А" и "В" можно уже с 17 лет. Получить только их можно в 18 лет. Но проект поправок в закон о безопасности дорожного движения, который недавно был вынесен на общественное обсуждение, предусматривает возможность управления машиной при наличии прав в 17 лет с сопровождающим.

Но вернемся к конкурсу. Тестирование началось еще в сентябре. Оно включало в себя отборочные этапы, полуфиналы и финалы для разных категорий участников. Участники делились по возрастным группам. При этом участие в конкурсе абсолютно добровольное, и войти в число тестируемых мог любой желающий.

Сравнить этот конкурс можно с всероссийским диктантом. Только нацелен он был именно на школьников. Всего в нем приняли участие почти 245 тысяч учеников. Причем самой многочисленной - 128 тысяч - оказалась младшая группа от 6 до 10 лет. Как пояснили организаторы, это вызвано тем, что на них большое влияние имеют родители и учителя. А также личный интерес участвовать в различных конкурсах. У старших, на тестировании которых присутствовал корреспондент "РГ", заинтересованность выражена в другом. По словам одной из девушек, ей уже 17 лет и она хочет получить права. Конкурс - лишний способ проверить свои знания.

Но также был и другой стимул. Участие в этом конкурсе, как и в любой другой олимпиаде, повышает рейтинг ученика. Ему добавляются баллы при поступлении в вуз. Все участники получают дипломы. А победители еще и ценные призы.

Как пояснил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД РФ Олег Понарьин, тестирование - лишь часть масштабной программы по обучению детей навыкам безопасного участия в дорожном движении. Он напомнил, что в прошлом году в 19 930 авариях погибли 628 детей. За 9 месяцев этого года в 15 062 авариях погибли 426 детей.

- Появляются разные технические средства передвижения, которые даже не прописаны в Правилах дорожного движения, поясняет Олег Понарьин. - Дети, не зная правил, выезжают на дороги, а водители не знают, что от них ждать. В результате - аварии. Тестирование - один из способов массового привлечения детей к изучению Правил дорожного движения.

Как рассказали сами подростки, участвовавшие в тестировании, было бы неплохо, чтобы такое тестирование проводилось и для взрослых, которые тоже не всегда знают правила.