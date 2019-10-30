СМИ: Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского убрали важные фразы

Подполковник американкой армии Александр Виндман, который входит в совет по нацбезопасности США, возглавляя там европейский департамент, заявил, что в официальной стенограмме июльской телефонной беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского, свидетелем которой он непосредственно был, не хватает "нескольких ключевых фраз и слов". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на выступление Виндмана в Палате представителей перед следователями по импичменту.

Как утверждает Виндман, который считается в Белом доме одним из главных экспертов по Украине, он пытался включить в стенограмму разговора двух президентов недостающие фрагменты, но преуспел в этом лишь частично.

Кто из помощников Трампа и по какой причине цензурировал текст, не сообщается. Как бы то ни было, две важных, по его мнению, правки так и не были включены в финальную версию. Одна из них касается слов Трампа о существовании некой аудиозаписи, на которой бывший вице-президент США Джо Байден рассуждает о коррупции на Украине. В свою очередь, Зеленский упоминает об энергетической компании Burisma Holdings, в которой, как известно, до апреля 2019 года много лет работал сын Джо Байдена Хантер.