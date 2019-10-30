Соловьев прокомментировал конфликт украинских политологов в студии

Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал, почему ему пришлось разнимать двух украинских экспертов Александра Семченко и Василя Вакарова. Он отметил, что гости его телешоу не дрались, а просто замахивались друг на друга, но до рукоприкладства дело не дошло.

По словам Соловьева, участники программы пришли на съемку "эмоционально заряженными" на конфликт и неправильно друг друга поняли. Как рассказал ведущий "Вечерней Москве", одному из гостей показалось, что в его адрес прозвучали оскорбительные слова.

"Совет тем, кто выходит из себя, совершенно простой: "Вышли? Сразу же зайдите!" Это неполезно - из себя выходить. Подумайте о чем-нибудь хорошем. Выдохните и не суетитесь", - подытожил телеведущий.

Напомним, ранее видеозапись конфликта выложил в Twitter сам ведущий, отметив, что в студии Вечера "было жарко".