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30.10.2019 04:17
Рубрика: Культура

Соловьев прокомментировал конфликт украинских политологов в студии

Российский телеведущий Владимир Соловьев. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Российский телеведущий Владимир Соловьев. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Российский телеведущий Владимир Соловьев. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал, почему ему пришлось разнимать двух украинских экспертов Александра Семченко и Василя Вакарова. Он отметил, что гости его телешоу не дрались, а просто замахивались друг на друга, но до рукоприкладства дело не дошло.

Фото: РИА Новости
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По словам Соловьева, участники программы пришли на съемку "эмоционально заряженными" на конфликт и неправильно друг друга поняли. Как рассказал ведущий "Вечерней Москве", одному из гостей показалось, что в его адрес прозвучали оскорбительные слова.

"Совет тем, кто выходит из себя, совершенно простой: "Вышли? Сразу же зайдите!" Это неполезно - из себя выходить. Подумайте о чем-нибудь хорошем. Выдохните и не суетитесь", - подытожил телеведущий.

Напомним, ранее видеозапись конфликта выложил в Twitter сам ведущий, отметив, что в студии Вечера "было жарко".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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