Toyota объявила старт продаж в России нового RAV4

Кроссоверы Toyota RAV4 нового поколения с сегодняшнего дня доступны в дилерских центрах японской компании.

Автомобиль предложен в четырех комплектациях и шести модификациях. Цены лежат в диапазоне от 1 756 000 рублей за переднеприводную версию с мотором 2.0 и МКПП до 2 661 000 рублей за топовый мотор 2.5, 8-ступенчатый "автомат" и полный привод.

В компании отмечают, что первые покупатели получат ряд уникальных дополнительных услуг, включая программы "Помощь на дороге" и "Пакетное ТО", а также дополнительный четвертый год заводской гарантии.

Напомним, новый Toyota RAV4 дебютировал ровно год назад на автосалоне в Париже, и все это время поклонники "рафика" (а у нас в стране их более чем достаточно) провели в нетерпении. Ведь машина не просто обновилась - с ней произошла настоящая революция. Сложно было поверить в то, что брутальный дизайн концепта FT-AC практически сохранят в серийном RAV4 - уж слишком футуристичным он казался и очень "злым". Но так и произошло.

Эксперты сразу разделились на два лагеря. Одни прочат такому кроссоверу успех, другие опасаются сокращения аудитории модели. Прежний "рафик" нередко фигурировал в опросах на самый женский автомобиль - дамам нравился его дизайн. Теперь же машине явно добавила маскулинности. Рубленные черты, десятки складок по всему кузову - и никакой сентиментальности. Тем интереснее будет последить за продажами RAV4. Не исключено, что место поклонниц модели займет часть автовладельцев-мужчин, которым давно хотелось, чтобы новый "рафик" возмужал и по своей философии оказался ближе к брутальному "крузеру".

Этот RAV4 интересен еще и тем, что ему добавили драйверских качеств. Так, у него появился уникальный вариатор с механической первой передачей - он обеспечивает динамичный разгон и позволяет долго ехать по бездорожью "внатяг". Кроме того, кроссовер встал на платформу GA-K модульной архитектуры TNGA и получил не только более жесткий кузов, но и низкий центр тяжести. Сиденье водителя расположено на 15 мм ниже прежнего, но ровно на столько же был увеличен клиренс. За счет расширения диапазона регулировки руля определенно улучшилась эргономика.

Вообще по части организации водительского места Toyota провела серьезную работу. Теперь RAV4 изнутри напомнит премиальный Lexus. Главный акцент здесь - на головном мультимедийном устройстве Entune 3.0 с тачскрином диагональю 7 или 8 дюймов. Он, как это модно сейчас, вынесен над центральной консолью. Еще одна фишка - 7-дюймовый монитор на приборной панели. Вольготнее должно стать и пассажирам. За счет новой "тележки" и увеличения колесной базы инженерам удалось сделать просторнее заднюю часть машины. Внутренняя ширина здесь выросла на 40 мм, а объем багажника - на 79 литров, до 626-ти.

Естественно, RAV4 стал более безопасным. В обновленный пакет Toyota Safety Sense теперь входит почти все, что только можно. Это, в частности, радарный круиз-контроль, интегрированный с системой распознавания дорожных знаков, система предотвращения столкновений с улучшенным функционалом опознавания пешеходов в темное время суток, система удержания автомобиля в выбранной полосе движения. Также у нового "рафика" имеются система "умного света" и функция контроля уровня усталости водителя.

Развитый интеллект проявляется и в системе полного привода с адаптивной схемой распределения крутящего момента на задние колеса - Dynamic Torque Vectoring AWD. А еще на RAV4 появилась система Multi-terrain select с тремя предустановленными вариантами движения: Normal, Mud and Sand (жидкая грязь и песок) и Rock and Dirt (камни и грунт).

В общем, новый кроссовер будет любопытно не только изучить с точки зрения дизайна, но и опробовать в деле. Сделать это можно будет совсем скоро. На 16-17 ноября в автосалонах компании намечены презентации RAV4. Тогда же клиенты смогут пройти первые тест-драйвы.