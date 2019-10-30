Убитый главарь ИГИЛ аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями

Жители сирийской деревни Бариша, возле которой жил и был уничтожен в ходе американской спецоперации главарь террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, рассказали, что всегда считали своего загадочного соседа богатым мигрантом, разбогатевшим на торговле тканями. Об этом они рассказали турецкой газете Daily Sabah.

Очевидцы сообщили, что "торговец тканями Абу Мухаммад Халаби" жил со своей семьей в "огромном бунгало" за бетонным забором. Как известно, жилище аль-Багдади было уничтожено беспилотником 27 октября, при этом в ходе операции по ликвидации террориста были разрушены и многие другие дома.

Местные жители вообще не подозревали, что такая операция готовится, они лишь заметили накануне необычайную концентрацию наземной и воздушной военной техники. Их еще удивило, что военные в американской форме говорили с ними по-арабски и просили покинуть родные места. У двух беременных женщин, которые оказались в эпицентре бомбежки и штурма, случились выкидыши, еще пара пенсионеров, пытавшихся укрыться в доме своего сына, получили пулевые ранения рук и ног.