Новости

Алексей Гуськов прокомментировал скандал вокруг своей жены 19:10
В Москве задержан директор Физического института имени Лебедева 19:08
Пробки в Москве достигли 9 баллов 19:06
Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по интеграции в финансовой сфере 19:00
Телеканал "МИР" вернет шоу "Слабое звено" и запустит свои сериалы 18:58
На экс-мэра Красноперекопска завели уголовное дело 18:57
Убитый главарь ИГИЛ аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями 18:55
Рэйчел Вайс сыграет главную роль в фильме об Элизабет Тейлор 18:45
В театре прокомментировали инцидент с актрисой Лидией Вележевой 18:41
Ксения Собчак представила новое шоу о семье Яны Рудковской 18:27
В Госдуме оценили решение Дании по прокладке "Северного потока-2" 18:25
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек 18:23
Незарегистрированное в РФ лекарство стали бесплатно выдавать в Подмосковье 18:15
В Онежском озере утонул рыбак, еще двое пропали 18:14
На выезде из Лефортовского тоннеля в Москве потушили автомобиль 18:13
Будапешт заблокировал вето НАТО по Украине из-за венгерского меньшинства 18:09
В Твери полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего после ДТП 18:07
Два человека погибли в аварии на Варшавском шоссе 17:57
В Казани 8 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса 17:43
В Петербурге умерла дочь Ирины Богачевой музыкант Елена Гаудасинская 17:32
Московские врачи спасли 91-летнюю пациентку после инсульта 17:25
Подросток, обвиняемый в изготовлении СВУ, отпущен под домашний арест 17:20
Будапешт наложил вето на декларацию НАТО по Украине 17:17
Румас рассказал о подготовке интеграционных документов в СГ 17:00
GM выпустил стильный кроссовер размером с Hyundai Creta 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
30.10.2019 18:55
Рубрика: В мире

Убитый главарь ИГИЛ аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями

Текст: Марина Алешина

Жители сирийской деревни Бариша, возле которой жил и был уничтожен в ходе американской спецоперации главарь террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади, рассказали, что всегда считали своего загадочного соседа богатым мигрантом, разбогатевшим на торговле тканями. Об этом они рассказали турецкой газете Daily Sabah.

В Кремле заявили об отсутствии подтверждений гибели аль-Багдади

Очевидцы сообщили, что "торговец тканями Абу Мухаммад Халаби" жил со своей семьей в "огромном бунгало" за бетонным забором. Как известно, жилище аль-Багдади было уничтожено беспилотником 27 октября, при этом в ходе операции по ликвидации террориста были разрушены и многие другие дома.

Местные жители вообще не подозревали, что такая операция готовится, они лишь заметили накануне необычайную концентрацию наземной и воздушной военной техники. Их еще удивило, что военные в американской форме говорили с ними по-арабски и просили покинуть родные места. У двух беременных женщин, которые оказались в эпицентре бомбежки и штурма, случились выкидыши, еще пара пенсионеров, пытавшихся укрыться в доме своего сына, получили пулевые ранения рук и ног.

В мире Ближний Восток Сирия В мире США ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За рекламу наркотиков в интернете предлагают сажать на 7 лет
Путин не примет участие в саммите АТЭС в Чили
Посольство Израиля в России приостановило работу
В МИД ответили на планы Украины провести учения возле Крыма
Первый пуск "Булавы" с "Князя Владимира" сняли на видео