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30.10.2019 14:48
Рубрика: Власть

В Кремле выразили удовлетворение разъяснениями ВС по налоговой амнистии

Текст: Кира Латухина

В Кремле удовлетворены разъяснением Верховного суда насчет запрета на преследование участников налоговой амнистии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков объяснил рост внеплановых проверок

"Конечно, можно выразить удовлетворение в связи с таким решением", - сказал журналистам Песков, подчеркнув, что очень важно, чтобы гарантии были прописаны в законе.

"Хочется выразить надежду, что в данном случае и доверие, и инвестклимат будут развиваться только с позитивной динамикой", - отметил он.

Президиум Верховного суда принял разъяснения, запрещающие использование для уголовного преследования участников налоговых амнистий предоставленные ими в налоговые органы материалов.

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