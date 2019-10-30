В Кремле выразили удовлетворение разъяснениями ВС по налоговой амнистии

В Кремле удовлетворены разъяснением Верховного суда насчет запрета на преследование участников налоговой амнистии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, можно выразить удовлетворение в связи с таким решением", - сказал журналистам Песков, подчеркнув, что очень важно, чтобы гарантии были прописаны в законе.

"Хочется выразить надежду, что в данном случае и доверие, и инвестклимат будут развиваться только с позитивной динамикой", - отметил он.

Президиум Верховного суда принял разъяснения, запрещающие использование для уголовного преследования участников налоговых амнистий предоставленные ими в налоговые органы материалов.