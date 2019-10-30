Видео: Honda перевернулась во время боковой парковки

Большинство автомобилистов считало, считает и будет считать, что путать педали газа и тормоза - прерогатива женщин-водителей и "чайников" со стажем менее полугода. Но печальная статистика говорит, что растеряться на миг и не успеть вовремя убрать ногу с педали газа могут как женщины, так и мужчины, как новички, так и бывалые шоферы, как владельцы модных дорогих спорткаров, так и хозяева ушастых "запорожцев" и древних "копеек".

На этом видео впросак попал водитель новехонькой Honda. Паркуясь боком у тротуара - элементарнейшее упражнение! - он, видимо, на мгновение утратил концентрацию и, когда нужно было плавно сдавать назад и выравнивать положение машины параллельно бордюру, нажал на газ.

Автомобиль рванул назад, перескочил через бордюр и по диагонали пересек тротуар, а там врезался в бетонный отбойник и перевернулся. Чудо, что не задел никого из пешеходов и велосипедистов.