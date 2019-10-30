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Xiaomi готовит новый смартфон Mi Note. Что о нем известно

Текст:   Антон Благовещенский
30.10.2019,  
17:16

Одновременно со смартфоном Mi CC9 Pro компания Xiaomi на презентации 5 ноября может представить еще один мобильный девайс - Mi Note 10. Точнее, представит совершенно точно - анонс размещен в официальном блоге компании в Twitter.

Об устройстве известно не очень много - сообщается лишь о пентакамере с разрешением основного модуля 108 мегапикселей. Затизеренный ранее Mi CC9 Pro, как сообщалось, получит четырехмодульную камеру с 108-мегапиксельным главным модулем.

СМИ в настоящее время рассуждают на тему того, что Mi Note 10 и Mi CC9 Pro - это один и тот же девайс, просто ориентированный на разные рынки, а отличие будет заключаться только в процессоре (ну и в камере тоже).

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