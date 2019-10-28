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Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой

Текст:   Антон Благовещенский
28.10.2019,  
13:38
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

5 ноября компания Xiaomi намерена представить новый смартфон Mi CC9 Pro, который получит 108-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим зумом.

Сенсор на 108 мегапикселей производства Samsung используется в дорогущем Mi Mix Alpha стоимостью около 180 тысяч рублей. Mi CC9 Pro не получит гибкого дисплея и будет стоить не так много - 2199 юаней, или 19800 рублей.

Официальный постер с анонсом уже широко распространился в соцсетях. На нем видно, что камера получит четыре модуля и двойную вспышку. По всей видимости, все достижения в области мирового камеростроения найдут применение в этом смартфоне - ожидать стоит и упомянутый 5x зум, и телефото, и стандартный модуль на 108 мегапикселей, и сенсор глубины.

Отметим, что ранее пятикратный оптический зум встречался лишь в смартфонах Huawei топовых линеек.

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Среди остальных характеристик Mi CC9 Pro - 6,5-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением FullHD+, чип Snapdragon 730G, 8/256 гигабайт памяти в старшей версии, аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой на мощности 27 Вт и беспроводной - на 20 Вт.

В России младшая версия Mi CC9 продается под названием Mi 9 Lite. Какое название Pro-версия получит на нашем рынке, неизвестно.

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