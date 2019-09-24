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Xiaomi показала самый необычный смартфон Mi Mix Alpha по безумной цене

Текст:   Антон Благовещенский
24.09.2019,  
12:49
Фото: Xiaomi/Facebook Фото: Xiaomi/Facebook
Фото: Xiaomi/Facebook

Компания Xiaomi на своей презентации в Китае продемонстрировала новый флагманский смартфон Mi Mix Alpha, который оснащен экраном, "оборачивающим" устройство практически целиком.

Фронтальная поверхность смартфона и боковые грани закрыты матрицей практически полностью - за исключением тонких рамок сверху и снизу. Селфи-камера у Mi Mix Alpha отсутствует - для "себяшек" предлагается пользоваться основной камерой, рядом с которой также расположена часть загнутого дисплея.

В целом же дисплей на задней части аппарата и на боковых гранях предназначен для вывода различной вспомогательной информации. Кроме того, по бокам можно располагать различные сенсорные кнопки - громкости, управления воспроизведением и так далее.

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Mi Mix Alpha получил 108-мегапиксельную камеру, снимающую с разрешением 12032x9024 пикселя (впечатляющие снимки уже публиковались). Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 855 Plus в паре с 12 гигабайтами ОЗУ. Объем постоянной памяти составляет 512 гигабайт, емкость аккумулятора - 4050 мАч (не так уж и много для такого гигантского дисплея), поддерживается быстрая зарядка 40 Вт. Смартфон поддерживает работу в сетях 5G.

Смартфон поступит в продажу в Китае по цене 19999 юаней, или почти 180 тысяч рублей - на 50 тысяч больше ожидаемой стоимости Samsung Galaxy Fold.

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