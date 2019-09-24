Xiaomi показала самый необычный смартфон Mi Mix Alpha по безумной цене

Компания Xiaomi на своей презентации в Китае продемонстрировала новый флагманский смартфон Mi Mix Alpha, который оснащен экраном, "оборачивающим" устройство практически целиком.

This wrap around screen design of #MiMIXAlpha is hell crazy! pic.twitter.com/UHBnBYgRPC — Λmit Choudhary (@twittison) September 24, 2019

Фронтальная поверхность смартфона и боковые грани закрыты матрицей практически полностью - за исключением тонких рамок сверху и снизу. Селфи-камера у Mi Mix Alpha отсутствует - для "себяшек" предлагается пользоваться основной камерой, рядом с которой также расположена часть загнутого дисплея.

В целом же дисплей на задней части аппарата и на боковых гранях предназначен для вывода различной вспомогательной информации. Кроме того, по бокам можно располагать различные сенсорные кнопки - громкости, управления воспроизведением и так далее.

Mi Mix Alpha получил 108-мегапиксельную камеру, снимающую с разрешением 12032x9024 пикселя (впечатляющие снимки уже публиковались). Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 855 Plus в паре с 12 гигабайтами ОЗУ. Объем постоянной памяти составляет 512 гигабайт, емкость аккумулятора - 4050 мАч (не так уж и много для такого гигантского дисплея), поддерживается быстрая зарядка 40 Вт. Смартфон поддерживает работу в сетях 5G.

Смартфон поступит в продажу в Китае по цене 19999 юаней, или почти 180 тысяч рублей - на 50 тысяч больше ожидаемой стоимости Samsung Galaxy Fold.