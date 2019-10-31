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31.10.2019 06:13
Рубрика: В мире

Болтон не захотел участвовать в слушаниях по импичменту Трампа

Фото: Evan Vucci/ AP Фото: Evan Vucci/ AP
Фото: Evan Vucci/ AP

Экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон отказался являться на слушания и давать показания в конгрессе в рамках расследования по вопросу импичмента в добровольном порядке. Как сообщает Wall Street Journal, политик не станет участвовать без официальной повестки.

Фото: SAUL LOEB / AFP
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Напомним, Трамп уволил с поста советника президента США по вопросам национальной безопасности Болтона в начале сентября. По словам Трампа, он и ряд членов американской администрации оказались категорически не согласны со многими предложениями, выдвигаемыми Болтоном.

Будучи советником, Джон Болтон высказывал недовольство политикой администрации президента США в отношении Украины.

В мире США Начало процедуры импичмента Дональда Трампа
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