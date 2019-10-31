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31.10.2019 15:40
Рубрика: Российский автопром

"Буханка" завершила кругосветное путешествие

Текст: Николай Грищенко

Путешественники из Москвы Александр Морозов (Саша Холодный), Николай Баландинский и Рустем Казанбаев на автомобиле УАЗ-2206 совершили кругосветное путешествие. Управляемая ими легендарная "Буханка" в рамках проекта "Вокруг света на УАЗе" дважды пересекла экватор.

Фото: www.vk.com/sovietcar
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Как сообщает пресс-служба компании автопроизводителя, путешественники пересекли на "Буханке" экватор по пути из Южной Америку в Северную. Ранее то же самое они проделали в Центральной Африке, двигаясь из Северного полушария в Южное.

"Всего же за 2,5 года они исколесили 61 страну, оба американских континента, Европу, Австралию, Азию, Японию и, естественно, Россию. Проехали 89 000 км. Сожгли 18 тонн топлива", - говорится в сообщении.

Напомним, что путешественники отправились в уникальный автомобильный пробег на обычной серийной "Буханке" с мотором объемом 2,7 литра мощностью 112 лошадиных сил с 5-ступенчатой механической коробкой передач и рессорной зависимой подвеской. К экспедиции автомобиль также дооснастили газобаллонным оборудованием, внедорожными шинами, кондиционером, снаряжением для кемпинга, навигационной системой и датчиком GPS.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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По словам Александра Морозова, главной целью проекта были не рекорды, а желание доказать, что путешествовать по странам и континентам можно и на российском автомобиле. Причем за рубежом пестро раскрашенный УАЗ-2206 производит настоящий фурор.

"Окружающие проходят так называемые три стадии шока. Сперва, когда только увидели автомобиль, затем, когда понимают, что он абсолютно новый, и наконец - как только узнают, что полноразмерный микроавтобус стоит всего 8 тысяч евро", - заявляет Александр Морозов.

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#видео #УАЗ