Цифровизация автопарка доступна крупным компаниям

С развитием 5G рынок решений для подключенных автомобилей будет расти быстрее других секторов.

По оценкам Gartner, к концу 2023 года доля транспорта на рынке IoT достигнет 39 процентов. Транспортные компании, игнорирующие ИТ-решения, увеличивают свои расходы на 20-25 процентов, а временные задержки на 15, говорят эксперты.

Для коммерческого автопарка сегодня интересны в основном системы контроля местонахождения машины, расхода топлива, соблюдения водителем ПДД, режима труда и отдыха.

"Наиболее востребованы контроллер перемещения, датчики уровня топлива, расхода топлива, ускорения (акселерометр) и нагрузки на ось. Но цифровые решения, установленные на старый транспорт, будут утилизированы вместе с ним, а у нас в коммерческом сегменте 12,3 процента автомобилей старше 20 лет, треть машин в возрасте 11-20 лет. Поэтому автоматизация автопарков идет на этапе производства. В 2019 году 76 процентов новых коммерческих автомобилей оснащаются датчиками уровня топлива, мониторинга и определения геолокации, контроля соблюдения режима труда и отдыха", - говорит Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли.

Россия находится среди лидеров по автоматизации автопарков. В категории коммерческого транспорта и грузовых перевозок системами мониторинга оснащено около четверти транспортных средств, как в Европе или Канаде. Согласно ежегодному исследованию Omnicomm, в 2018 году объем рынка телематических решений составил около 15 миллиардов рублей, при этом доходы от систем мониторинга транспорта занимают долю в 70 процентов. Рынок растет со "скоростью" 9-10 процентов в год.

"Норникель" экономит до 350 миллионов рублей в год от внедрения решения для контроля топлива (по данным Omnicomm). Калужский региональный экологический оператор с помощью телематической платформы контролирует загрузку и маршрутную сеть 200 мусоровозов и на 78 процентов снизил число жалоб на вывоз мусора. Международный логистический оператор установил систему мониторинга транспорта на грузовики, которые доставляют детали на сборочные линии автопроизводителей. По условиям контракта компания должна соблюдать скоростной режим - не более 50 километров в час - и синхронизировать доставку с графиком работы конвейера. Любое опоздание, превышение скорости или авария будет стоить миллионы долларов.

"Транспорт сети магазинов "Магнит", которая прежде тратила значительные средства на ремонты после ДТП, теперь использует "планшет водителя". Это гаджет со специализированным ПО устанавливается в кабину транспортного средства и "следит" за техническими параметрами автомобиля", - говорит Александр Терехов, директор департамента цифровых мобильных технологий Samsung Electronics.

Стоимость решений по автоматизации парка становится серьезным вызовом для малых компаний

В среднем системы мониторинга транспорта окупаются за 3-6 месяцев. "Для грузовых перевозок продуктов питания, лекарственных препаратов вторым по популярности является IT-сервис контроля температурного режима - им оснащено более 20 процентов транспорта перевозчиков. Сервисами безопасного вождения оснащена четверть автопарка страны, а самым популярным сервисом у потребителей транспортных услуг стало внедрение онлайн-оплаты: 60 процентов пользователей покупают электронные билеты на общественный транспорт, 40 - оплачивают безналичным способом услуги такси", - говорит Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК "АвтоСпецЦентр".

Помимо телематики есть целый пласт ТМS - продуктов (масштабные системы управления транспортом), другие решения, связанные с математическим и имитационным моделированием, большое количество различных торговых площадок, цифровых экспедиторов и цифровых агрегаторов.

"На рынке постоянно появляются новые предложения по увеличению эффективности автомобилей: системы онлайн-контроля дорожной обстановки, поведения водителя, системы совместного использования автомобиля группой сотрудников, системы онлайн-мониторинга эксплуатации складской техники", - говорит Сергей Сучков, старший директор по логистике региона Восточная Европа, компания "Балтика", часть Carlsberg Group.

Дмитрий Макаревич, руководитель технической службы Itella в России в своей работе сталкивается с крупными автоперевозчиками. По его словам, автоматизированных процессов на транспорте не так много, как кажется на первый взгляд. Существуют автоматы предрейсового медицинского контроля водителя, автоматического формирования путевого листа и его закрытия только при участии водителя. "Но мне пока не известны случаи успешного внедрения подобных решений, все попытки носят скорее экспериментальный характер. Сегодня автоматизация развивается, но ее возможности ограничены: полностью заменить человека автомат пока не может. Если, конечно, посмотреть в далекое будущее, где массовым явлением станут беспилотные автомобили, автоматические терминалы и умные дороги, то ситуация кардинально изменится", - говорит эксперт.

Тем не менее содержать большой парк машин без цифровизации сейчас практически нереально. И если возможности автоматизации ограничены, то процесс цифровизации идет активно, и предела здесь пока нет.

Сложнее обстоят дела у небольших автопарков. Дмитрий Шаров, владелец транспортной компании "Оранж", рассказывает, что в его компании всего несколько грузовых машин. И автоматизация автопарка сводится к гугл-таблицам, где ведется учет: выполненные рейсы, расход топлива, выплаты сотрудникам, прочие расходы. Никакой CRM-системы не используется. В лучшем случае у небольших транспортников есть система GPS-мониторинга машин, которая позволяет отслеживать километраж, количество топлива, время в пути. Эксперт отмечает, что такой подход к управлению автопарком многих мелких игроков рынка приводит к ошибкам в оценках финансовых результатов и демпингу цен на перевозки.

По разным оценкам, около 60 процентов рынка перевозок обслуживают мелкие предприниматели, располагающие автопарком от 1 до 10 машин, еще около 20 процентов приходится на бизнес с автопарком до 50 единиц. Далеко не все транспортные организации могут себе современные ИТ-решения. "Стоимость решений для автоматизации становится большим вызовом для малых и средних компаний - известные разработчики с необходимыми компетенциями при работе "под ключ" берут десятки миллионов рублей. Автоматизация как дорогостоящий инвестиционный проект с учетом длительной окупаемости может показаться нецелесообразной", - говорит Фарид Мадани, гендиректор ГК "Деловые Линии".