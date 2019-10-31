Депутата Рады уличили в переписке с женщиной легкого поведения

Депутат Верховной рады, сопартиец президента Украины Владимира Зеленского Богдан Яременко переписывался с женщиной легкого поведения прямо во время работы в сессионном зале парламента. Народный избранник обсуждал со жрицей любви условия по оказанию ему интимных услуг и их стоимость. Переписка попала в объектив фотокамер.

Между тем сам Яременко стал уверять, что это якобы была с его стороны всего лишь "провокация", призванная подразнить папарацци, гоняющихся за жареными фактами. Однако затем он извинился в Facebook перед всеми, кому создал проблемы его поступок - "от жены и детей до партии и президента".

Богдан Яременко является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. У него есть супруга Виктория и двое детей - дочь и сын.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к подчиненным. По его словам, с подобными проблемами столкнулся 27-летний сын его знакомого, который устроился в аппарат премьера.

А накануне украинский парламент отметился первой в новом созыве дракой. Потасовка произошла между депутатом Николаем Скориком от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и его оппонентом из президентской партии "Слуга народа" Николаем Тищенко.