"Зеленый свет" датских властей для газопровода "Северный поток-2" является хорошей новостью для европейских потребителей и обеспечивает конкурентоспособность экономики Европы. Дополнительные поставки газа помогут сохранить стабильные цены на энергоносители в условиях снижения собственной добычи "голубого топлива" в странах ЕС.

Газ также позволяет добиваться амбициозных климатических целей на время выхода из атомной и угольной энергетики, оставаясь конкурентоспособным, комментирует председатель правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

По оценкам эксперта, "Северный поток-2" не является лишь немецко-российским предложением, а частным проектом российских и европейских энергетических концернов. Предприниматели из России, Германии, Австрии, Нидерландов и Франции вложили в газопровод уже шесть миллиардов евро. В строительстве "Северного потока-2" принимают участие более одной тысячи предприятий их 25 стран.

"Мы рады, что датское правительство, в конечном итоге, приняло решение в соответствии с правом и законом и не стало блокировать проект, который уже имеет все необходимые разрешения", - уточнил председатель ВК.

При этом Оливер Хермес политкорректно заметил, что решение по "Северному потоку-2" не направлено против Украины, остающейся и далее важной транзитной страной. Европейцы рассчитывает, что до конца текущего года Россия и Украина при содействии Еврокомисии подпишут соглашение о поставках газа.