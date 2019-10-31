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31.10.2019 11:21
Рубрика: Экономика

Эксперт: В строительство "Северного потока-2" уже вложено 6 млрд евро

Текст: Александр Саможнев

"Зеленый свет" датских властей для газопровода "Северный поток-2" является хорошей новостью для европейских потребителей и обеспечивает конкурентоспособность экономики Европы. Дополнительные поставки газа помогут сохранить стабильные цены на энергоносители в условиях снижения собственной добычи "голубого топлива" в странах ЕС.

Газ также позволяет добиваться амбициозных климатических целей на время выхода из атомной и угольной энергетики, оставаясь конкурентоспособным, комментирует председатель правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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По оценкам эксперта, "Северный поток-2" не является лишь немецко-российским предложением, а частным проектом российских и европейских энергетических концернов. Предприниматели из России, Германии, Австрии, Нидерландов и Франции вложили в газопровод уже шесть миллиардов евро. В строительстве "Северного потока-2" принимают участие более одной тысячи предприятий их 25 стран.

"Мы рады, что датское правительство, в конечном итоге, приняло решение в соответствии с правом и законом и не стало блокировать проект, который уже имеет все необходимые разрешения", - уточнил председатель ВК.

При этом Оливер Хермес политкорректно заметил, что решение по "Северному потоку-2" не направлено против Украины, остающейся и далее важной транзитной страной. Европейцы рассчитывает, что до конца текущего года Россия и Украина при содействии Еврокомисии подпишут соглашение о поставках газа.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"
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