Горьковский автозавод удивил рынок оригинальной моделью

Помните "шишигу" - легендарный без преувеличения автомобиль "ГАЗ-66"? В конце 1990-х из него вырос "Садко" - капотный грузовик "ГАЗ-3308". А сейчас Горьковский автозавод создал очередное поколение грузовых внедорожников - семейство "Садко Next".

Что досталось ему от знаменитых предшественников? Уж точно не внешность - в этом плане новичок стопроцентный представитель "поколения Next". И хотя дизайн для утилитарных машин - понятие второстепенное, новому поколению грузовых вездеходов "ГАЗ" есть чем гордиться. Оно получило стильную и современную кабину от "Газона Next", которая на мощном полноприводном шасси смотрится очень гармонично.

Кстати, о гармонии. Дизайнеры органично вписали во внешность грузовика такие важные опции, как шноркель (внешний воздухозаборник) и лебедку. Довершают образ большие колеса, без которых соваться на серьезное бездорожье не имеет смысла. Между прочим, колеса - совсем не такие, что ставились на прежний "Садко". Инженеры модернизировали диски и заменили шины, чтобы повысить грузоподъемность.

Важно: "Садко Next" может взять на борт 3 тонны груза, то есть со сменой поколений грузоподъемность выросла... в полтора раза. Ради этого создателям машины пришлось внедрить немало новшеств, не считая колес. В первую очередь, исходная рама дополнена мощными усилителями, а ее поперечины изменили профиль. Сами лонжероны теперь делаются из другого металла, чтобы обеспечить необходимый запас прочности.

И это не все. Список доработок продолжают модернизированные мосты. Их ключевое отличие - усиленные редукторы, рассчитанные на передачу большего крутящего момента. Кроме того, на мостах установлены новые тормозные механизмы - более производительные и с пневматическим приводом. Да, на "Садко" впервые применена полностью пневматическая тормозная система. Помимо сниженного усилия на педали и короткого тормозного пути она отличается высокой надежностью: пневматика сохраняет работоспособность даже при небольшой разгерметизации, что особенно важно в жестких условиях бездорожья и удаленности от сервисных центров, в которых эксплуатируются эти автомобили.

Впрочем, фундаментальные вещи, без которых вездеход просто не сможет выполнять поставленные задачи, сохранились. Это хорошая геометрическая проходимость, наличие понижающей передачи и блокировок межколесных дифференциалов, гибкая на кручение рама, а также система подкачки шин. И конечно, никуда не делся огромный клиренс - под балками мостов здесь прежние 315 мм.

Пневматические тормоза сохраняют работоспособность даже при небольшой разгерметизации

К счастью, преемственность не коснулась интерьера. У "ГАЗ-3308" он был очень скромным, а у "ГАЗ-66" - откровенно спартанским. Те, кто ездил на "шишиге", вдобавок припомнят, что рычаг коробки передач прятался позади водительского кресла, отчего "втыкать" передачи приходилось, неестественно выворачивая руку назад и вверх... Достояние "Некста" - современный интерьер, а модернизированная 5-ступенчатая коробка передач управляется джойстиком (впрочем, для эксплуатации в суровых условиях можно заказать машину и с классическим рычажным переключением). Управление внедорожным арсеналом стало кнопочным - чтобы подключить передний мост или перейти на понижающую передачу, достаточно нажать соответствующую клавишу на передней панели. И давление в шинах тоже меняется кнопками, а не архаичным краном.

В высоко расположенную кабину ведут три ступеньки, включая подвесную "петлю" из стального троса. А чтобы водителю было совсем удобно, на входе установлены несколько поручней, благодаря которым процесс входа-выхода упрощается до предела. Также похвалы заслуживает обзорность: со стороны может показаться, что из-за большого наклона лобового стекла водитель не видит, что происходит "перед носом", но это не так.

В остальном все просто и понятно. И даже слишком понятно: от грузовика ждешь грузовых же повадок, а "Садко Next" - спасибо интегральному рулевому механизму - управляется почти как легковой автомобиль. Разумеется, с поправкой на габариты и массу. И тормозит среднетоннажник по-легковому бодро: поначалу даже удивляешься, что нежное касание педали тормоза оборачивается весьма ощутимым замедлением.

Однако короткий спурт позволяет понять, почему газовцы уделили столько внимания настройкам рулевого и тормозов. Эти системы отрегулированы под стать мотору, который обладает весьма бойким характером. Мощность дизельного "ЯМЗ-534" иногда кажется даже избыточной. Впрочем, для груженого грузовика (особенно с прицепом) 149 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента - то, что доктор прописал.

Но главный козырь "Садко Next" - не разгоны и торможения, а проходимость. На газовском полигоне, где проходил первый тест новинки, есть прекрасная "песочница", в которой песок доходит аккурат до ступиц. Застрянет или нет? Обычно при такой глубине машина нагребает перед собой гору, после чего останавливается. Однако "Садко" уверенно (а главное, без остановок) полз вперед... Проходимость - фантастическая!

И это без активации межколесных блокировок и стравливания покрышек. В этих условиях ярославский турбодизель оставил совсем другое впечатление - эластичный и тяговитый мотор позволил неспешно ползти на минимальной скорости. Поэтому нет ничего удивительного, что ГАЗ готов ставить на новый "Садко" заводское тягово-сцепное устройство: по бездорожью этот вездеход проедет и с 2,5-тонным прицепом.

Так что единственное, на что можно попенять создателям этой модели, - большие красивые блоки передней оптики. В списке опций обязательно должна появиться штатная защита фар! И с этим надо поторопиться. Цены на внедорожный "Некст" оказались настолько привлекательными (от 2,195 миллиона рублей), что эти машины уже скоро начнут массово появляться на дорогах страны. И, учитывая специализацию авто, не только на дорогах... Кстати, впервые в истории российского автопрома выпуск модели начался с праворульной версии, предназначенной для зарубежных рынков, и первые экспортные поставки уже начались.