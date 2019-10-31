Hyundai начал продажи обновленного Solaris

В Китае стартовали продажи Hyundai Verna с новой внешностью, интерьером и вариатором. Напомним, под именем "Верна" в КНР предлагается тот же автомобиль, который известен у нас как Solaris.

Снаружи седан получил более агрессивное "граненное" оформление передней и задней частей с новой оптикой. Штампованные стальные детали кузова не изменились.

Длина/ширина/высота/колесная база обновленной машины - 4405/1720/1455/2600 мм соответственно.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В интерьере в центре консоли выступает из посадочного гнезда новый тачскрин диагональю 8 дюймов. Комбинация приборов - полностью цифровая.

Из гаммы китайской Verna по рыночным причинам выбыл двигатель 1,6 л. Двигатель 1,4 л не изменился - 100 л.с. мощности и 132 Нм крутящего момента.

На смену 6-диапазонному гидромеханическому "автомату" пришел вариатор. С ним, по заверению производителя, расход топлива снижен на 9,3%.

В списке опций китайского Hyundai Verna появились система предупреждения столкновения с функцией автоторможения, контроль движения в пределах полосы, адаптивные фары, контроль усталости водителя, система считывания дорожных знаков и связываемая со смартфоном мультимедиа.

Hyundai Solaris российского производства модернизируют не ранее конца 2020 года.

Но со 100-процентной уверенностью можно сказать, что в гамме модели для РФ сохранятся и 1,6-литровый мотор, и 6-ступенчатый "автомат", поскольку массовое производство этих агрегатов в 2021 году планируют локализовать в Сестрорецке - на новом моторном заводе, который строят бок о бок с действующей автосборочной площадкой Hyundai.

Фото: Пресс-служба Hyundai.