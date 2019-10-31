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Интернет-пиратства в России стало меньше впервые за пять лет

Текст:   Антон Благовещенский
31.10.2019,  
13:58
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рынок интернет-пиратства в России продемонстрировал снижение впервые за пять лет - относительно 2018 года он сократился на 27 процентов. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на данные компании Group-IB.

По словам экспертов, среди причин, которые могли спровоцировать падение - закрытие нескольких крупных пиратских сетей распространения контента (CDN, Content Delivery Network). Один из наиболее известных пиратских сервисов под названием Moonwalk, предоставлявший плеер с базой на несколько десятков тысяч фильмов и сериалов, прекратил работу ранее в этом месяце.

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Влияние на ослабление позиций пиратов мог оказать и антипиратский меморандум, говорят в Group-IB. Законодательная база позволяет отправлять пиратские сайты и их "зеркала" в пожизненную блокировку.

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