Рынок интернет-пиратства в России продемонстрировал снижение впервые за пять лет - относительно 2018 года он сократился на 27 процентов. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на данные компании Group-IB.

По словам экспертов, среди причин, которые могли спровоцировать падение - закрытие нескольких крупных пиратских сетей распространения контента (CDN, Content Delivery Network). Один из наиболее известных пиратских сервисов под названием Moonwalk, предоставлявший плеер с базой на несколько десятков тысяч фильмов и сериалов, прекратил работу ранее в этом месяце.

Влияние на ослабление позиций пиратов мог оказать и антипиратский меморандум, говорят в Group-IB. Законодательная база позволяет отправлять пиратские сайты и их "зеркала" в пожизненную блокировку.