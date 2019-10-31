Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новый Hyundai Сreta получил огромный тачскрин и подешевел 12:01
Мегаконцерн Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroen официально подтвержден 11:30
Полиция США обнаружила угнанный 38 лет назад автомобиль 10:04
Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран 09:22
31.10.2019 11:00
Рубрика: Российский автопром

Кабриолету Aurus разрешили выезжать на дороги общего пользования

Текст: Михаил Азнавуров

На один из экземпляров парадного кабриолета Aurus оформили допуск для выезда на дороги общего пользования.

Свидетельство о безопасности транспортного средства было оформлено в конце сентября, то есть чуть более месяца назад. Из информации на сайте Росстандарта следует, что НАМИ - разработчик и производитель автомобилей Aurus - сам же и выдал разрешительный документ.

Напомним, что кабриолеты Aurus впервые показали публично во время проведения парада Победы в Москве 9 мая 2019 года. Отраслевой индекс машины - ЕМП-412314, наименование - Aurus Senat Cabriolet.

Фото: www.weibo.com/acarfor
"Китайский Aurus" представил люкс-внедорожник и суперкар

НАМИ построил три экземпляра кабриолета, допуск на дороги общего пользования выдан на машину с VIN-номером XKN0B1000K1000001, то есть на самый первый экземпляр. Собственником всех трех машин является Министерство обороны РФ.

К месту парада военные обычно доставляет кабриолеты на эвакуаторах. Не совсем ясно, зачем одной из машин понадобился допуск на дороги. Возможно, ее задействуют в каких-то других мероприятиях, на которые ей придется ехать своим ходом.

В основе парадного Aurus лежит представительский седан Senat S600, по длине машины абсолютно идентичны - 5630 мм. Поскольку удаление стальной крыши негативно отразилось на жесткости кузова на кручение, кабриолет имеет две, а не четыре двери. Но они здесь удлиненные, соответственно, стойка кузова смещена немного назад относительно седана. Все оригинальные наружные панели кузова кабриолета отформованы из углепластика. Автомобиль укомплектован складной матерчатой крышей разработки и производства финской компании Valmet Automotive, при помощи электропривода она складывается / раскладывается всего за 30 секунд.

Фото: Пресс-служба Renault.
Кроссовер из России доберется до Европы в 2021 году

По технической части кабриолет аналогичен седану. То есть он оснащен 4,4-литровым бензиновым V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, встроенным между ними электромотором и полным приводом.

Двигатель - совместная разработка НАМИ и Porsche Engineering, коробка передач создана и производится московской фирмой КАТЕ, электромотор изготавливает Сарапульский электрогенераторный завод (крупное оборонное предприятие).

Важное отличие от седана - возможность включения "парадного" режима движения. При активации режима максимальная скорость автомобиля ограничена на 20 км/ч, а подвеска становится более "мягкой" - чтобы сглаживать движение по брусчатке Красной площади.

GM выпустил стильный кроссовер размером с Hyundai Creta
Конкурент Arkana от Haval получил три комплектации и один мотор
#Кортеж