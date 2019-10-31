Какую "Ниву" планировали выпускать в Европе. Уникальные эскизы

В Сети обнародована интересная информация о нереализованном проекте глубокого рестайлинга внедорожника Lada 4x4.

Портал Советский автопром сообщает подробности проекта и публикует эскизы модификаций, которым, увы, так и не было суждено увидеть свет. Предполагалось, что по договору между АвтоВАЗом и General Motors в 2006 году "Нива" покинет конвейер, уступив место Chevrolet Niva.

На этом этапе тогдашний директор СП, гражданин Греции Джон Милонас вынашивал план перенести производство старой "Нивы" в Грецию, предварительно радикально модернизировав модель. Однако проект Милонаса так и не был реализован - он попросту ушел на пенсию и к своей идее дать Lada 4x4 новую жизнь в Греции больше не возвращался.

Судя по обнародованным скетчам, речь шла о создании на базе "Нивы" целого полноприводного семейства, включающего кабриолет с мягкой складной крышей и рестайлинговые варианты трехдверных авто с перепрофилированным передком (предполагалось использовать более эффективную оптику), переработанной задней оптикой, боковыми подножками и более мощным защитным обвесом. Для того же греческого проекта разрабатывались новые модификации "Таврии", дизайн которой также был по тем времена революционным.

На дизайнерских скетчах стоит подпись Владимира Ярцева - тогдашнего стилиста АвтоВАЗа, автора экстерьера ВАЗ-2110 и других вазовских моделей. На тот момент Ярцев работал в Центре стиля управления главного конструктора. В настоящее время Владимир Ярцев трудится в Бельгии. В прошлом году он раскритиковал современный дизайн вазовских моделей авторства Стива Маттина.