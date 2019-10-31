Косачев раскритиковал резолюцию конгресса США по участию России в G7

Новости

В Москву вернется октябрьское тепло 13:21
В Петербурге умер экс-участник группы Billy's Band Антон Матезиус 13:17
Пьяный волгоградец убил жену и тещу 13:15
Стало известно о радиационном фоне в Приморье после запуска ракет в КНДР 13:13
Назван владелец скандального стакана из "Игры престолов" 13:09
Переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие 13:07
"Роскосмос" изготовит еще два "Союза" из-за проблем с кораблями США 13:02
Зачем японские компании требуют от соискателей бросить курить 13:01
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети 13:00
Видео: Китайские конкуренты Toyota Highlander едут в Россию 13:00
Минобразования Коми подключилось к проверке смерти ребенка в детсаду 12:58
Лукашенко сменил руководство СК в областях и Минске 12:54
В янтаре обнаружена птица с зубами возрастом 100 миллионов лет 12:50
Жительница Волгограда бросила новорожденного ребенка на улице 12:47
Врачи рассказали, можно ли обрабатывать раны водкой 12:45
В Перми при строительстве зоопарка похищено 1,8 миллиарда рублей 12:41
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов 12:39
В Тюмени разработали уникальный "зрачок" для жидких линз 12:23
В Перми полиция сняла с поезда сбежавшую из Тюмени девочку 12:12
В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра 12:09
Балтийский флот получил новейшие комплексы "Тор-М2" 12:08
Новый Hyundai Сreta получил огромный тачскрин и подешевел 12:01
В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым 12:00
Терн, папоротник, ежемалина: Что заготавливают на зиму жители городов РФ 11:53
Дело обвиненного в домогательствах Кевина Спейси закрыто 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 13:26
Рубрика: Власть

Косачев раскритиковал резолюцию конгресса США по участию России в G7

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Такое ощущение, что Капитолий считает себя неким "мировым правительством" и решает уже за всех в мире, кому и в чем участвовать и какие проекты реализовывать. Он активно противодействует реализации газопровода между Россией и ЕС, к которому государство с другого конца планеты, по идее, не имеет никакого отношения. А теперь вот Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию против участия России в будущих саммитах "Большой семерки". То есть опять решил за всех.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Основания, как и обычно - фейковые: Россия, мол, аннексировала Крым, а еще "продолжает подрывать демократию и права человека как дома, так и за рубежом". Чем хороша эта "мантра" про "подрыв демократии" - если ее повторить многократно, то она становится как бы само собой разумеющейся, и ее уже не надо обосновывать.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
В Совфеде назвали цель резолюции США против включения России в G7

Впрочем, истинную причину выдвижения очередной антироссийской резолюции озвучил на заседании Комитета сам ее автор, конгрессмен-демократ от Нью-Джерси Албио Сайрес: "Я внес эту резолюцию после того, как президент выразил свое желание пригласить Путина на саммит G7 будущего года". Вот и все, очередная "предвыборная" атака демократов на Трампа, и как всегда - за счет России. Конгрессмен что-то слышал про какую-то аннексию, и конечно уверен, что русские по определению не могут не подрывать демократию и права человека, а потому ход беспроигрышный. Другое дело, что скоро это приестся и американской аудитории. Не сразу, но неизбежно.

Ну а по поводу участия в "семерке" мы давно все сказали: не рвемся, не считаем участие поощрением, а реальные дела обсуждаются в других форматах, из которых Россию нельзя исключить даже самым суровым актом Конгресса США.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Саммиты G7 Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым
МО РФ опровергло подлинность видео с издевательствами над Шамсутдиновым
Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
СМИ сообщили о новом ракетном пуске КНДР
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети