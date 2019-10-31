Косачев раскритиковал резолюцию конгресса США по участию России в G7

Основания, как и обычно - фейковые: Россия, мол, аннексировала Крым, а еще "продолжает подрывать демократию и права человека как дома, так и за рубежом". Чем хороша эта "мантра" про "подрыв демократии" - если ее повторить многократно, то она становится как бы само собой разумеющейся, и ее уже не надо обосновывать.

Впрочем, истинную причину выдвижения очередной антироссийской резолюции озвучил на заседании Комитета сам ее автор, конгрессмен-демократ от Нью-Джерси Албио Сайрес: "Я внес эту резолюцию после того, как президент выразил свое желание пригласить Путина на саммит G7 будущего года". Вот и все, очередная "предвыборная" атака демократов на Трампа, и как всегда - за счет России. Конгрессмен что-то слышал про какую-то аннексию, и конечно уверен, что русские по определению не могут не подрывать демократию и права человека, а потому ход беспроигрышный. Другое дело, что скоро это приестся и американской аудитории. Не сразу, но неизбежно.

Ну а по поводу участия в "семерке" мы давно все сказали: не рвемся, не считаем участие поощрением, а реальные дела обсуждаются в других форматах, из которых Россию нельзя исключить даже самым суровым актом Конгресса США.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.