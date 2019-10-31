Лекс Кравецкий, программист, блогер:

Сложно сказать, как будет работать российский сегмент интернета, ведь само понятие "суверенный" интернет - это в некотором смысле оксюморон. "Российская газета" пишет о том, что вступает в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, который предполагает создание центра мониторинга и управления сетью и будет обеспечивать доступность услуг связи в России без возникновения угроз.

Дело в том, что нет такого распределительного щитка интернета с рубильником, за который можно было бы дернуть и перекрыть питание. Вообще говоря, Рунет потому и называется сетью, что выглядит как сетка, то есть состоит из множества узлов разного уровня, эти узлы между собой соединены, и они друг другу пересылают данные.

Если у нас в стране, к примеру, стоит узел, который подключен к Китаю каким-нибудь кабелем, США эту связь никак порвать не может. То есть это надо всему миру договориться для того, чтобы эта связь перестала работать.

С другой стороны, если правда весь мир об этом договорится, работать интернет все равно вряд ли перестанет, потому что внутри эти узлы и так уже соединены. Возможно, нам могут внешний доступ отключить, а внутренний никак.

Другое дело, конечно, если какие-нибудь коварные хакеры, особо обученные программисты, попытаются распознать IP-адреса и если увидят, что они из России, попробуют их блокировать. Но централизованно это сделать очень тяжело. Если вдруг такое будет сделано, внутренняя сеть вряд ли поможет. Потому как у наc работают множество крупных фирм, которые используют иностранные серверы для всяких вычислений. Соответственно, если все это дело отключается, встают все платежные системы, все встает вообще.

А то, что связано с компьютером внутри страны, быть может, останется, но не факт, что продолжит работать. Потому как сервисы, которые занимались вычислениями, расположены где-то за границей. Создать аналоги этих сервисов крайне непросто. Во-первых, на это надо получить лицензии. Такие лицензии могут не продать, скорее всего не продадут. Свои аналоги написать за короткий промежуток времени не представляется возможным.

Как же защитить Рунет-пространство страны от внешних угроз? Наверное, расширять количество факультетов, отделений и кафедр, где учат на программистов. Их у нас меньше, чем в США. А еще есть Китай, Индия, Европа. Малая группа высококлассных специалистов не может обезопасить страну. Она может только сделать какой-нибудь фрагмент защиты. Считаю, образование для программистов также должно быть более доступным. Еще должны появиться нормальные программы обучения по программированию. Ведь некоторые из тех, кто хочет в этом разбираться, обучаются кое-как и кое-чему, просто сидя дома.