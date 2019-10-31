Новости

ФАС предложила правительству создать банк качества нефти 22:36
Старые BMW попали под отзыв в России из-за опасных подушек безопасности 22:12
Израильское ПО использовали для слежки через WhatsApp 22:08
"Ведьмак" от Netflix обзавелся новым трейлером и датой премьеры 21:55
Ургант прокомментировал массовое увольнения артистов Максима Фадеева 21:29
В Москве таинственно пропала румынская певица INNA вместе с командой 21:10
Королева Великобритании подписала закон о проведении досрочных выборов 21:05
Пушков ответил на заявления Зеленского по "Северному потоку-2" 20:52
Рапота сообщил о сроках проведения заседания союзного Совмина 20:50
Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка 20:36
Медведев уволил первого замминистра строительства и ЖКХ 19:47
В НАО открылась линия психологической помощи после убийства ребенка 19:31
Крымский сенатор счел словоблудием призыв НАТО вернуть полуостров 19:12
Моралес назвал Путина братом 19:11
Подводный крейсер "Князь Владимир" выполнил торпедные стрельбы 19:11
Полиция Сочи проверит видео с избиением школьника 19:01
Кинокомпания из Южной Кореи снимет фильм о Сочи 18:52
На Кубе пройдут дни Санкт-Петербурга 18:44
Volkswagen увеличит экспорт автомобилей, сделанных в России 18:34
Почему у кроссоверов нет будущего 18:30
Видео: В Одессе сносят барельеф маршалу Жукову 18:19
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка 18:08
МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву 18:01
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре объяснил случившееся 18:00
Знак "Шипы": клеить или не клеить? 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Когда туристам будет доступна "электронная путевка"
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Фото: Скриншот/ www.youtube.com Фото: Скриншот/ www.youtube.com
Фото: Скриншот/ www.youtube.com

Лекс Кравецкий, программист, блогер:

Сложно сказать, как будет работать российский сегмент интернета, ведь само понятие "суверенный" интернет - это в некотором смысле оксюморон. "Российская газета" пишет о том, что вступает в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, который предполагает создание центра мониторинга и управления сетью и будет обеспечивать доступность услуг связи в России без возникновения угроз.

Фото: РИА Новости
Закон о суверенном Рунете вступает в силу

Дело в том, что нет такого распределительного щитка интернета с рубильником, за который можно было бы дернуть и перекрыть питание. Вообще говоря, Рунет потому и называется сетью, что выглядит как сетка, то есть состоит из множества узлов разного уровня, эти узлы между собой соединены, и они друг другу пересылают данные.

Если у нас в стране, к примеру, стоит узел, который подключен к Китаю каким-нибудь кабелем, США эту связь никак порвать не может. То есть это надо всему миру договориться для того, чтобы эта связь перестала работать.

С другой стороны, если правда весь мир об этом договорится, работать интернет все равно вряд ли перестанет, потому что внутри эти узлы и так уже соединены. Возможно, нам могут внешний доступ отключить, а внутренний никак.

Другое дело, конечно, если какие-нибудь коварные хакеры, особо обученные программисты, попытаются распознать IP-адреса и если увидят, что они из России, попробуют их блокировать. Но централизованно это сделать очень тяжело. Если вдруг такое будет сделано, внутренняя сеть вряд ли поможет. Потому как у наc работают множество крупных фирм, которые используют иностранные серверы для всяких вычислений. Соответственно, если все это дело отключается, встают все платежные системы, все встает вообще.

Путин поручил исследовать предпочтения молодежи в Рунете

А то, что связано с компьютером внутри страны, быть может, останется, но не факт, что продолжит работать. Потому как сервисы, которые занимались вычислениями, расположены где-то за границей. Создать аналоги этих сервисов крайне непросто. Во-первых, на это надо получить лицензии. Такие лицензии могут не продать, скорее всего не продадут. Свои аналоги написать за короткий промежуток времени не представляется возможным.

Как же защитить Рунет-пространство страны от внешних угроз? Наверное, расширять количество факультетов, отделений и кафедр, где учат на программистов. Их у нас меньше, чем в США. А еще есть Китай, Индия, Европа. Малая группа высококлассных специалистов не может обезопасить страну. Она может только сделать какой-нибудь фрагмент защиты. Считаю, образование для программистов также должно быть более доступным. Еще должны появиться нормальные программы обучения по программированию. Ведь некоторые из тех, кто хочет в этом разбираться, обучаются кое-как и кое-чему, просто сидя дома.

Экономика Отрасли Связь Законодательство об интернете
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
Палата представителей конгресса США поддержала процедуру импичмента Трампа
МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву
Володин рассказал, как граждан защитят от мошенников на рынке жилья
В ДНР подтвердили начало мероприятий по разведению сил в Донбассе