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Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Новости
    31.10.2019, 12:39
Текст:   Олег Усков

Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.

Фото: AP Photo/ Michel Spingler
Дело обвиненного в домогательствах Кевина Спейси закрыто

Что подтверждает деловой журнал Forbes, в списке которого Джеко лидирует вот уже семь лет.

Сообщается, что за отчетный год мертвый артист заработал еще шестьдесят миллионов долларов. При этом количество прослушиваний его песен неуклонно растет - до 2,1 миллиарда в 2019-м только в США против 1,8 миллиарда прошлого года.

На втором строчке по итогам 2019-го остается "король рок-н-ролла" Элвис Пресли с годовым доходом в 39 миллионов долларов.

Кстати, костяк каста с интересом ожидаемого байопика "короля" только что сформирован - утверждена актриса на роль супруги Элвиса, Присциллы.

Третье место "чарта" - художник-карикатурист, создатель пса Снупи Чарльз Шульц, - 38 миллионов выручки за год.

Далее идут гольфист Арнольд Палмер, Боб Марли (двадцать миллионов и почти миллиард прослушиваний в США), писатель Доктор Сью, "битлы" Джон Леннон (четырнадцать миллионов и 52-процентный прирост продаж личного каталога музыканта) и Джордж Харрисон (девять миллионов), Мэрилин Монро (тринадцать миллионов), Принс (двенадцать миллионов и рост онлайн прослушиваний на 12% за год) и Уитни Хьюстон.

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