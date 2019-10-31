МЧС России послало в Донбасс колонну с гуманитарным грузом для детей

Грузовики МЧС России, перевозящие более 550 тонн детских продуктовых наборов, выехали в Донецкую и Луганскую области. Колонна направится из Ростовской области к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур.

Это уже 89-я по счету колонна с гуманитарной помощью в Донецкую и Луганскую Народные Республики, передает РИА Новости. Различные гуманитарные грузы, в основном детское питание, успешно доставили и разгрузили жителям Донецкой и Луганской республик российские спасатели две недели назад.

Российское спасательное ведомство занимается доставкой гуманитарных грузов на юго-восток Украины уже шестой год. С момента выхода первой гуманитарной колонны в августе 2014 года доставлялись в основном продукты питания, строительные материалы, школьные принадлежности и медикаменты.

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.