МИД РФ прокомментировал призыв НАТО передать контроль над Крымом Киеву

Вопрос с Крымом для России закрыт и обсуждению не подлежит. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Высокопоставленный дипломат отреагировал на призыв НАТО передать контроль над полуостровом Украине.

"Мы этот вопрос ни с кем и нигде обсуждать не намерены, тем более с НАТО", - отметил Руденко, которого цитирует агентство РИА Новости.

Ранее заявление с призывом передать Крым под контроль Киева было одобрено комиссией Украина-НАТО. Североатлантический альянс осудил наращивание Россией военной мощи на полуострове.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ по результатам референдума в марте 2014 года.