Новости

В Туапсе нашли обезглавленное тело мужчины 16:33
Новому сыну Хулио Иглесиаса предложили продать права на наследство 16:32
Путин возмутился попытками сэкономить на зарплатах санитарок 16:30
В Петербурге обнародовали комсомольскую характеристику Путина 16:30
В Ленобласти за проезд по М-10 с водителя взяли 16 тысяч рублей 16:26
Три хвоста и пять лап: Ученые обнаружили древнеегипетскую мумию кошки 16:25
Видео "издевательств" в Забайкалье оказалось снято в колонии 7 лет назад 16:22
Макгрегор оставил странное сообщение в соцсетях: Иди и возьми меня 16:12
В Сети появилось видео с самым маленьким котом в мире 16:12
На концертах "Кино" не будут "воскрешать" Цоя с помощью голограммы 16:10
В Латвии построили "внедорожник Сатаны" 16:08
В Нарьян-Маре мужчина ворвался в детский сад и убил ребенка 16:07
Новый сенатор от Хабаровска подал в отставку из-за судимости 16:05
В Башкирии фура опрокинулась с моста в реку 15:59
Директору курганского аэропорта вынесли приговор за вырубку деревьев 15:55
В Коми назвали предварительную причину смерти ребенка в детсаду 15:49
В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу 15:48
"Буханка" завершила кругосветное путешествие 15:40
Индустриальный парк Беларуси и Татарстана создадут в Елабуге 15:28
Евросоюз одобрил расширение Агентства по охране внешних границ 15:25
Найдено недостающее звено "Мира Юрского периода" 15:25
В Госдуме назвали "антитрамповской" резолюцию против участия РФ в G7 15:15
В каких городах России подешевело вторичное жилье 15:14
Актеры сериала "Друзья" работают над совместным секретным проектом 15:10
Путин: Нужны дополнительные шаги, чтобы ездить в Калининград было легко 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
Законы ноября защитят жилье от мошенников, а Рунет от кибератак
31.10.2019 16:10
Рубрика: Культура

На концертах "Кино" не будут "воскрешать" Цоя с помощью голограммы

Текст: Инга Бугулова

Уже в следующем году группа "Кино" после почти 30-летнего перерыва снова даст концерты, но Виктора Цоя на сцене воплощать не планируют - ни с помощью других вокалистов, ни с помощью голограммы. Об этом рассказал сын музыканта и продюсер грядущих шоу Александр Цой.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
"Очень плохо": звукорежиссер "Кино" оценил "Группу крови" Metallica

По его словам, голограмма с изображением отца "выглядит скорее плохо, чем хорошо", даже если она очень круто сделана, и попыток оживить человека, которого уже нет, организаторы предпринимать не будут.

Вместо этого атмосферу попробуют передать через видео-арт. Голос же лидера "Кино" будет звучать в оцифрованной версии.

Пока заявлены два больших выступления: 31 октября в петербургском Ледовом Дворце и 21 ноября в Москве на "ВТБ Арене". Хиты легендарного коллектива сыграют его бессменный гитарист Георгий Каспарян, а также два басиста разных лет - Александр Титов (ушедший в свое время к Борису Гребенщикову в "Аквариум") и Игорь Тихомиров (сейчас - в команде "ДДТ").

Для самих музыкантов возможность собраться вместе спустя столько лет - не только радость, но и испытание. Игорь Тихомиров, например, признался, что уже лет 20 не брал в руки бас-гитару.

- Когда все это началось, я поставил себе задачу вернуть технику, ощущение инструмента, - приводит слова музыканта ТАСС.

А Георгий Каспарян отметил, что когда играешь со старыми коллегами, "возникает несколько подзабытая генерация, по которой очень скучаешь".

Напомним, продажа билетов на концерты "Кино" открывается 31 октября.

Культура Музыка Рок Персона: Виктор Цой
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
В Госдуме оценили стратегию США о нападении на Крым
Переход на 4-дневную рабочую неделю не поддержало ни одно предприятие
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Уставшему от негатива Зеленскому посоветовали поменьше читать соцсети