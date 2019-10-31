На концертах "Кино" не будут "воскрешать" Цоя с помощью голограммы

Уже в следующем году группа "Кино" после почти 30-летнего перерыва снова даст концерты, но Виктора Цоя на сцене воплощать не планируют - ни с помощью других вокалистов, ни с помощью голограммы. Об этом рассказал сын музыканта и продюсер грядущих шоу Александр Цой.

По его словам, голограмма с изображением отца "выглядит скорее плохо, чем хорошо", даже если она очень круто сделана, и попыток оживить человека, которого уже нет, организаторы предпринимать не будут.

Вместо этого атмосферу попробуют передать через видео-арт. Голос же лидера "Кино" будет звучать в оцифрованной версии.

Пока заявлены два больших выступления: 31 октября в петербургском Ледовом Дворце и 21 ноября в Москве на "ВТБ Арене". Хиты легендарного коллектива сыграют его бессменный гитарист Георгий Каспарян, а также два басиста разных лет - Александр Титов (ушедший в свое время к Борису Гребенщикову в "Аквариум") и Игорь Тихомиров (сейчас - в команде "ДДТ").

Для самих музыкантов возможность собраться вместе спустя столько лет - не только радость, но и испытание. Игорь Тихомиров, например, признался, что уже лет 20 не брал в руки бас-гитару.

- Когда все это началось, я поставил себе задачу вернуть технику, ощущение инструмента, - приводит слова музыканта ТАСС.

А Георгий Каспарян отметил, что когда играешь со старыми коллегами, "возникает несколько подзабытая генерация, по которой очень скучаешь".

Напомним, продажа билетов на концерты "Кино" открывается 31 октября.