НАТО не будет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

В НАТО отказываются учитывать точку зрения Москвы по вопросу вступления Украины в военно-политический блок. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на выступлении в Одессе.

"Это решение, которое должны принять Украина и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение", - заявил он. По словам Столтенберга, Россия не имеет права голоса по этому вопросу. "У нее нет…какой-либо юридической и реальной платформы, чтобы оказывать влияние на такое решение", - уточнил генсек, которого цитирует канал 112.ua.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в сопровождении других членов делегации 30 октября прибыл с двухдневным визитом на Украину. Ожидается, что 31 октября он проведет в Киеве заседание комиссии Украина-НАТО с участием президента страны Владимира Зеленского и выступит с речью в Верховной раде.