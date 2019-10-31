Названы причины обрушения рынка интернет-пиратства

Рынок интернет-пиратства в России сократился на 27% по отношению к показателям 2018 года и составил $63,5 млн, сообщает международная компания по предотвращению кибератак Group-IB.

Причиной снижения доходов стало падение пиратских провайдеров видеоконтента, законодательные изменения последних лет и широкое распространение практики досудебных блокировок пиратских ресурсов, сообщается на сайте организации.

Ликвидация в октябре 2019 года CDN Moonwalk, одного из крупнейших пиратских провайдеров видеоконтента для России и СНГ, вызвала проблемы с доставкой видео-контента у двух других крупных пиратских CDN - HDGO и Kodik, которые использовали общие с Moonwalk серверы. "Активная работа ФНС против букмекеров и гемблинга привела к вытеснению прямых рекламодателей пиратских сайтов - например, Azino777 уже потерял лидирующие места в рекламе", - подчеркнул директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Андрей Бусаргин.

К сокращению доходов интернет-пиратов привели изменения в работе поисковых систем, которые обязаны удалять ссылки на страницы с пиратским контентом из результатов выдачи по поисковым запросам пользователей.

Эксперт отметил, что пираты зарабатывали на рекламе, когда зритель через поисковик переходил на пиратский ресурс. Даже если сам контент удален, реклама прокручивалась, а заработок шел. Теперь правообладатели научились пользоваться своими правами, а нарушители лишились большого процента дохода.

При этом желание россиян использовать бесплатную "пиратку" по сравнению с прошлым годом возросло. Количество запросов популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов на пиратских ресурсах увеличилось на 0,06%, отметили специалисты Group-IN Anti-Piracy.