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31.10.2019 17:33
Рубрика: Digital

Названы причины обрушения рынка интернет-пиратства

Текст: Марианна Еркнапешян
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Рынок интернет-пиратства в России сократился на 27% по отношению к показателям 2018 года и составил $63,5 млн, сообщает международная компания по предотвращению кибератак Group-IB.

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Причиной снижения доходов стало падение пиратских провайдеров видеоконтента, законодательные изменения последних лет и широкое распространение практики досудебных блокировок пиратских ресурсов, сообщается на сайте организации.

Ликвидация в октябре 2019 года CDN Moonwalk, одного из крупнейших пиратских провайдеров видеоконтента для России и СНГ, вызвала проблемы с доставкой видео-контента у двух других крупных пиратских CDN - HDGO и Kodik, которые использовали общие с Moonwalk серверы. "Активная работа ФНС против букмекеров и гемблинга привела к вытеснению прямых рекламодателей пиратских сайтов - например, Azino777 уже потерял лидирующие места в рекламе", - подчеркнул директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Андрей Бусаргин.

К сокращению доходов интернет-пиратов привели изменения в работе поисковых систем, которые обязаны удалять ссылки на страницы с пиратским контентом из результатов выдачи по поисковым запросам пользователей.

Фото: Dusanpetkovic / iStock
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Эксперт отметил, что пираты зарабатывали на рекламе, когда зритель через поисковик переходил на пиратский ресурс. Даже если сам контент удален, реклама прокручивалась, а заработок шел. Теперь правообладатели научились пользоваться своими правами, а нарушители лишились большого процента дохода.

При этом желание россиян использовать бесплатную "пиратку" по сравнению с прошлым годом возросло. Количество запросов популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов на пиратских ресурсах увеличилось на 0,06%, отметили специалисты Group-IN Anti-Piracy.

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