Новый Hyundai Сreta получил огромный тачскрин и подешевел

В Китае начались продажи нового Hyundai Creta, который на местном рынке по традиции предлагается под названием ix25. К этому автомобилю стоит пристально присмотреться, поскольку в 2021 году - этот срок уже подтвердили представители российского отделения Hyundai - такой автомобиль в адаптированном для нашего рынка виде встанет на конвейер завода корейской марки в Санкт-Петербурге.

О кроссовере второй генерации важно знать прежде всего то, что он делит новую платформу со своим партнером по концерну Kia-Hyundai, компактным кроссовером Kia Seltos. Переезд на новую "тележку" вылился в увеличение габаритов. Creta/ix25 стала на 30 мм длиннее и на 10 мм шире машины прошлого поколения (4300 мм и 1790 мм), а колесная база увеличилась 20 миллиметров, до 2610 мм. Объем багажника увеличился с 431 до 444 л.

Все кузовные панели при этом полностью переработаны. Экстерьер стал менее классическим, появились ранее почти не звучавшие во внешности восточные нотки. Расширена палитра световых оттенков кузова, появились в том числе и варианты с контрастной крышей. Двухъярусная фронтальная оптика, которая за доплату может быть полностью светодиодной, выглядит провокационно и соотнесена по стилю со старшими кроссоверами Hyundai. Фонари тоже стали "двухэтажными" и теперь они объединены диодной полоской стоп-сигнала.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В салоне полностью переработана архитектура. Свежо выглядит трехспицевый руль с усеченным нижним сектором, виртуальная "приборка" и огромный 10,25-дюймовым сенсорный, вертикально ориентированный центральный дисплей мультимедиа. Последний получил технологию разделения изображений для водителя и переднего пассажира. В топовых комплектациях кроссовера предложат также полноцветный проекционный дисплей на ветровое стекло. Кроме того, заметно улучшились материалы отделки, пластик стал более упругим.

Схема подвесок корейского SUV осталась прежней. Спереди - стойки MacPherson, сзади -торсионная балка. Привод на китайском рынке предусмотрен исключительно передний, а мотор - безальтернативен. Это 1,5-литровый "атмосферник", развивающий 115 л.с., сочетающийся с 6-ступенчатой "механикой" и вариатором.

Однако для России в линейке с большой степенью вероятностью сохранятся прежние моторы и трансмиссии, а в качестве опции предложат 4х4. На китайском рынке цены на Creta/ ix25 второго поколения начинаются с 105 800 юаней, что составляет по текущему курсу 958 000 рублей. Это меньше, чем просили за модель прошлого поколения. Цены на нее начинались с 109 800 юаней (более 994 000 рублей).