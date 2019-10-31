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31.10.2019 10:11
Рубрика: Спорт

Отец Нурмагомедова предрек завершение карьеры сына через два-три боя

Текст: Максим Домчев

Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, должен завершить карьеру после того, как проведет два или три боя.

Следующим соперником Хабиба станет американец Тони Фергюсон, подтвердил отец. Он также заявил на YouTube-канале Fight Nights Global, что предстоящий бой Нурмагомедов - Фергюсон станет лучшим в истории UFC.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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Касаясь возможности проведения повторного поединка между Хабибом и Конором Макгрегором, Нурмагомедов-старший заявил, что он может пройти лишь в том случае, если два соперника, с которыми намерен подраться чемпион, откажутся от приезда в Россию.

Касаясь завершения карьеры сына, Абдулманап Нурмагомедов заявил, что перед уходом из ММА он проведет "два или три боя". В настоящее время Хабиб Нурмагомедов провел 28 поединков и во всех победил. В начале октября он защитил чемпионский титул, победив удушающим приемом американца Дастина Порье.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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