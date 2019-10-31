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Рубрика: В мире

Пентагон уничтожил шесть террористов при штурме дома аль-Багдади

Министерство обороны США обнародовало подробности операции по уничтожению лидера ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") Абу Бакра аль-Багдади. Боевик во время американской операции подорвал себя и двоих детей, которым было около десяти лет.

Фото: iStock
Пентагон впервые показал запись уничтожения главаря ИГИЛ

Всего в ходе рейда были ликвидированы шесть боевиков, включая четырех женщин, передает ТАСС. Пять членов ДАИШ на территории объекта, по сообщениям Пентагона, представляли опасность для сил спецназа, они не реагировали на команды на арабском сложить оружие.

Результаты ДНК-анализа подтвердили, что США уничтожили именно аль-Багдади. Тело террориста захоронено в море "по законам военного конфликта".

В мире США В мире Ближний Восток Сирия ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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