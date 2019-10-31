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31.10.2019 18:30
Рубрика: Легковые авто

Почему у кроссоверов нет будущего

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба DS. Фото: Пресс-служба DS.
Фото: Пресс-служба DS.

Топ-менеджеры ведущих мировых компаний автопрома уверены, что популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшее время резко упадет. Как уточняет Automotive News, все дело в том, что представители молодого поколения все чаще выбирают стильные седаны, а не автомобили повышенной проходимости, чтобы не быть похожими на своих родителей.

Фото: Пресс-служба Jeep.
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"Пока индустрия не изобрела принципиально новый тип кузова, люди вернутся к тому, что никогда не было плохим", - отметил старший вице-президент Nissan Альфонсо Альбайса.

Генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон также относится к седанам с оптимизмом. Он уверен, что те, кто любит дальние поездки, не сможет игнорировать лучшие аэродинамические характеристики более низких автомобилей.

"Не удивлюсь, если все это вызовет возвращение на рынок небольших седанов, особенно если вам не нужен автомобиль размера внедорожника", - рассказал глава компании.

Вера Volvo в седаны - одна из причин, по которой именно S60 стал дебютной моделью, сошедшей с конвейера первого американского завода концерна.

Фото: www.vk.com/sovietcar
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Шведский автопроизводитель планирует экспортировать половину моделей, производимых на этом предприятии. Автомобили, скорее всего, будут пользоваться популярностью там, где седаны продолжают оставаться "символом успеха" - например, в Китае, России и Южной Америке.

В период между 2015 и 2018 годами в Европе спрос седаны упал на 25%. За это же время популярность среднеразмерных премиальных авто снизился на 18%.

Пока автомобили повышенной проходимости остаются на пике популярности. GM выпустил стильный кроссовер размером с Hyundai Creta. А в России сертифицировали электрокроссовер Mercedes-Benz EQC.

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