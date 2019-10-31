Ученые показали загадочный объект, найденный на глубине 6,2 км

US WWII shipwreck discovered in the Philippine Sea is the deepest ever found https://t.co/qAMv4s1djK pic.twitter.com/X2j1KWILqx — Shannon Lochwood (@shannonlochwood) October 31, 2019

Участники исследовательского проекта Vulcan Inc., созданного умершим в 2018 году соучредителем Microsoft Полом Алленом, при помощи управляемого глубоководного аппарата обнаружили, предположительно, американский эсминец, который покоится на рекордной глубине.

Как сообщает Fox News, открытие совершила команда научно-исследовательского судна "Буревестник" (Petrel). Оно было сделано на дне Филиппинского моря. Беспилотный глубоководный аппарат заснял лежащий там военный корабль, предположительно, времен Второй мировой войны.

Обломки были найдены на рекордной для такого рода открытий глубине - около 6220 метров. Ученые предполагают, что таинственный корабль может быть американским эсминцем "Джонстон" (Johnston) класса "Флетчер" (Fletcher).

Вероятно, это судно участвовало в битве в заливе Лейте. Это масштабное сражение происходило в водах вокруг филиппинского острова Лейте с 23 по 26 октября 1944 года.

Впрочем, выдвинута и другая версия, согласно которой обнаруженный корабль может оказаться американским же эсминцем "Хоэл" (Hoel). Он затонул, получив повреждения в бою у острова Самар, расположенного поблизости.

"Мы склоняемся к мнению, что это все-таки обломки Johnston DD-557, - говорит руководитель подводных операций проекта Vulcan Inc. Роберт Крафт. - Само местоположение предполагает, что это судно затонуло позже, уже после потери в бою Hoel".

Известно, что американский эсминец Johnston затонул 26 октября 1944 года после ожесточенного боя с японскими войсками. Из 341 члена его экипажа выжил только 141. В бою были убиты около 50 человек. Остальные скончались позже от полученных ран или утонули, включая капитана Эрнеста Эванса.

Напомним, ранее та же исследовательская команда обнаружила японский авианосец "Кага", затонувший в июне 1942 года в районе атолла Мидуэй к северо-западу от Гавайских островов.