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31.10.2019 14:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые показали загадочный объект, найденный на глубине 6,2 км

Текст: Денис Передельский

Участники исследовательского проекта Vulcan Inc., созданного умершим в 2018 году соучредителем Microsoft Полом Алленом, при помощи управляемого глубоководного аппарата обнаружили, предположительно, американский эсминец, который покоится на рекордной глубине.

Как сообщает Fox News, открытие совершила команда научно-исследовательского судна "Буревестник" (Petrel). Оно было сделано на дне Филиппинского моря. Беспилотный глубоководный аппарат заснял лежащий там военный корабль, предположительно, времен Второй мировой войны.

Фото: Anadolu Agency
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Обломки были найдены на рекордной для такого рода открытий глубине - около 6220 метров. Ученые предполагают, что таинственный корабль может быть американским эсминцем "Джонстон" (Johnston) класса "Флетчер" (Fletcher).

Вероятно, это судно участвовало в битве в заливе Лейте. Это масштабное сражение происходило в водах вокруг филиппинского острова Лейте с 23 по 26 октября 1944 года.

Впрочем, выдвинута и другая версия, согласно которой обнаруженный корабль может оказаться американским же эсминцем "Хоэл" (Hoel). Он затонул, получив повреждения в бою у острова Самар, расположенного поблизости.

"Мы склоняемся к мнению, что это все-таки обломки Johnston DD-557, - говорит руководитель подводных операций проекта Vulcan Inc. Роберт Крафт. - Само местоположение предполагает, что это судно затонуло позже, уже после потери в бою Hoel".

Известно, что американский эсминец Johnston затонул 26 октября 1944 года после ожесточенного боя с японскими войсками. Из 341 члена его экипажа выжил только 141. В бою были убиты около 50 человек. Остальные скончались позже от полученных ран или утонули, включая капитана Эрнеста Эванса.

Напомним, ранее та же исследовательская команда обнаружила японский авианосец "Кага", затонувший в июне 1942 года в районе атолла Мидуэй к северо-западу от Гавайских островов.

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