Volkswagen увеличит экспорт автомобилей, сделанных в России

Немецкий концерн Volkswagen наращивает экспорт автомобилей и двигателей, произведенных на его заводах в России. По итогам этого года за рубеж отправятся не менее 24 тысяч автомобилей, сообщил управляющий директор "Фольксваген Груп Рус" Ларс Химмер на международном форуме "АвтоЭволюция" в Калуге.

Господин Химмер напомнил, что Volkswagen работает в нашей стране уже тринадцать лет. Локализация производства - до семидесяти процентов. Инвестиции - 1,9 миллиарда евро, и до 2028 года эта сумма увеличится еще на 60 миллиардов рублей. Экспорт автомобилей, сделанных в России, Химмер назвал перспективным, объемы которого будут "однозначно расти". Больше всего продукции отправляется в страны СНГ, Европы, Америки. С 2017 года на экспорт также начали поставлять двигатели, собранные на калужском заводе "Фольксваген Груп Рус". По словам Ларса Химмера, объемы экспортных поставок в ближайшие десять лет планируется нарастить до 35 тысяч.

Рассуждая о доступном автомобиле будущего, господин Химмер отметил тенденцию смещения интересов с личного автомобиля к арендному или каршерингу. По его словам, "Фольксваген Груп Рус" рассматривает возможность поставок автомобилей для каршеринговых компаний.

- Москва - мировой лидер свободного каршеринга. Правительство это поддерживает. Если посмотреть рост парка каршеринговых машин, то мы видим, что за два года он вырос до 22,5 тысячи. В 2020 году вырастет до 35 тысяч. Это очень быстрый рост. Точка насыщения будет, но позже. Пока динамика есть, - отметил господин Химмер.