Volvo займется в Калуге производством двигателей на газу

Концерн Volvo Group намерен выпускать двигатели на газу на своем заводе в Калуге. Об этом сообщил директор калужского завода Volvo по производству грузовых автомобилей Стефан Кехлер на международном форуме "АвтоЭволюция-2019", проходящем в Калуге.

Стефан Кехлер отметил, что разные клиенты требуют разные типы топлива. Для России, по его словам, оптимальным топливом является газ. В то же время необходимо развитие соответствующей инфраструктуры. Глава предприятия также уточнил, что компания Volvo делает газовые двигатели в Швеции.

- Нам нужны экологически чистые двигатели, и газ - прекрасный тому пример. Мы работаем над улучшением наших газовых двигателей - в Швеции мы много вкладываем в это ресурсов. Сейчас начнем производить их в Калуге, - сказал Кехлер.

По его словам, первый газовый двигатель компании Volvo, сделанный в России, можно ожидать уже в 2021 году. Следующим этапом будет производство в Калуге коробки передач.

Говоря об автомобилях будущего вообще и перспективах электромобилей в частности, господин Кехлер отметил актуальность для нашей страны гибридных автомобилей. По его словам, надо найти автомобили "с гибкой эксплуатацией с точки зрения топлива". А следующий этап - это производство "кислородного грузовика". Такой автомобиль появится на дорогах в ближайшем будущем.