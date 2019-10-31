МО РФ опровергло подлинность видео с издевательствами над Шамсутдиновым

В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.

Ранее некоторые издания опубликовали видеоролик, снабдив его комментарием, что на нем запечатлены издевательства над Шамсутдиновым.

"Распространенная видеозапись якобы издевательств в воинской части является грубейшей провокацией. Зафиксированное на ней помещение неизвестного происхождения, действия неустановленных лиц и сам человек на видеозаписи не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября, да и вообще к вооруженным силам России", - отметили в ведомстве.

Действия редакций, вводящих в заблуждение массовую аудиторию "в погоне за собственной цитируемостью" заслуживают, по мнению военных, "должной оценки соответствующих госструктур".

Рядовой Рамиль Шамсутдинов 25 октября после караула расстрелял своих сослуживцев в воинской части, дислоцированной в поселке Горный Забайкальского края. В результате восемь человек погибли, двое получили тяжелые ранения.