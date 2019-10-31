В данных о сокращении числа медиков в регионах нашли грубые ошибки

Минздрав опроверг появившуюся сегодня утром информацию о том, что в ряде регионов произошло серьезное сокращение численности врачей.

"Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой, - сообщили в министерстве. - В частности, есть несоответствия в сведениях по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам".

Так в Бурятии количество врачей в прошлом году уменьшилось не более чем вдвое (на 59 процентов), как сообщалось ранее, а только на 15 человек - с 3673 до 3658 специалистов в целом по региону.

Руководители здравоохранения Новосибирской области сами выступили сегодня с опровержением: они сообщили, что сокращения численности врачей нет (хотя первоначально сообщалось, что их также стало меньше более чем в два раза). Напротив, удалось привлечь на работу в государственные медучреждения 85 специалистов, и к концу года областной отряд медиков вырос с 11005 до 11090 человек.

Примерно такая же картина и в Томской области - сокращения нет, есть рост на три процента, и в Якутии - не отрицательная, а положительная динамика - рост также на три процента.

По уточненным данным, отток врачей из государственной системы здравоохранения действительно имел место более чем в половине регионов (конкретнее - в 55), но масштабы все же не такие плачевные, как сообщалось ранее.

Наиболее негативная динамика количества врачей на конец 2018 года зафиксирована в Чукотском АО - сокращение на 5,3 процента - с 341 до 323. На втором месте республика Алтай, где количество врачей сократилось на 4,4 процента (с 858 до 820). Также в первой пятерке отрицательного рейтинга оказались Псковская (сокращение на 4,2 процента) и Костромская области (на 3,8), а также Калмыкия (на 3,5).

"Абсолютное количество врачей в России по итогам 2018 года увеличилось более чем на 400 человек. Это означает, что естественную убыль кадров в здравоохранении удалось остановить", - прокомментировал ситуацию заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

При этом он подтвердил, что изменение численности медиков носит неравномерный характер: в части регионов врачей стало больше, в других - меньше.

Не случайно одна из основных обсуждаемых тем на сегодняшнем заседании президиума Госсовета - как сократить дефицит медицинских кадров. В минздраве не скрывали, что в целом по стране не достает 25 тысяч врачей и 130 тысяч медсестер и фельдшеров.

"Конечно, это зависит от региональной кадровой политики. Но не только. Одним из важных факторов является миграция медиков в соседние регионы, которые предлагают более высокую оплату труда, - отметил Олег Салагай. - Так, например, для регионов, близко расположенных к Москве, обеспечение кадрами является очень серьезным вызовом, так как часто специалист предпочитает испытывать неудобства, связанные с работой в соседнем регионе, но получать более высокую зарплату".

Не случайно и в министерстве здравоохранения, и в Национальной медицинской палате подготовили пакет предложений, направленных на усиление подготовки медицинских кадров и предложили дополнительные меры поддержки для сельских врачей и фельдшеров. В частности, речь идет о том, чтобы в регионах обеспечивали врачей служебным жильем, помогали с местами в детских садах.