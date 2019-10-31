Новости

Десять человек погибли в Пакистане при пожаре в поезде 07:17
NYT: США сократят число военных в Сирии лишь на сто человек 07:07
Названы сроки строительства моста на Сахалин 06:57
В Приморье пообещали полмиллиона за информацию о пропавших рыбаках 06:52
Астронавт НАСА проведет на борту МКС целый год 06:30
Болтон не захотел участвовать в слушаниях по импичменту Трампа 06:13
В Кузбассе откроется музей космонавтики 06:07
Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье 05:45
МЧС России послало в Донбасс колонну с гуманитарным грузом для детей 05:37
В Мексике таксисты призвали правительство покончить с Uber 05:10
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах 04:59
На Дальнем Востоке самолеты Ил-38 выследили "чужие" подлодки 04:32
В России резко вырос спрос на металлоискатели 04:31
Очередной японский министр ушел в отставку из-за скандала 04:03
На Камчатке завели дело о смерти младенца в самолете 03:55
Чубайс: России придется вернуться к теме углеродного налога 03:37
Пожар практически полностью уничтожил японский замок Сюри 02:56
В штабе Трампа осудили запрет Twitter на политическую рекламу 02:52
Суд в Марокко приговорил к казни обвиняемого в убийстве туристок 02:36
Депутата Рады уличили в переписке с женщиной легкого поведения 02:10
Пентагон уничтожил шесть террористов при штурме дома аль-Багдади 01:50
Конкурент Arkana от Haval получил три комплектации и один мотор 01:50
Космический грузовик "Прогресс МС-12" затопят в Тихом океане 01:35
Пентагон впервые показал запись уничтожения главаря ИГИЛ 01:03
Видео: в Японии горит старинный замок 00:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 06:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье пообещали полмиллиона за информацию о пропавших рыбаках

Текст: Анна Бондаренко

Вознаграждение в 500 тысяч рублей объявили родственники пропавших на рыбалке мужчин за информацию об их точном местонахождении, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова друга одного из исчезнувших Евгения Суханова.

Как отметил собеседник агентства, друзья пропавших вместе с волонтерами отправились на поиски. Они осматривают заранее определенные "квадраты" на берегу и в море.

В Онежском озере утонул рыбак, еще двое пропали

Поиски продолжают спасатели. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, к ним привлечены дополнительные силы взаимодействующих ведомств. Так, поиск с воздуха вел не только вертолет МИ-8 МЧС России, но и самолет военной авиации. К настоящему моменту обследовано 376 километров береговой черты и 1600 квадратных километров морской акватории. Морским спасательным координационным центром Владивосток к поискам привлекаются проходящие в приморской акватории суда, которым дается оповещение о пропавшем катере. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, поиски, в том числе с привлечением авиации, продолжатся и сегодня.

В свою очередь Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку по факту исчезновения четырех рыбаков по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта".

Между тем, родственники говорят о шестерых пропавших, но как отмечают в ДВСУТ СК РФ, проверка ведется по подтвержденному из официальных источников факту исчезновения четверых рыбаков.

Как сообщала "РГ", в воскресенье, 27 октября, оперативные дежурные Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю получили сообщение о том, что днем ранее четыре человека вышли в залив Владимира в Ольгинском районе на моторной лодке море и до сих пор не вернулись.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
Пентагон впервые показал запись уничтожения главаря ИГИЛ
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Газпром" надеется на плановое окончание работ по "Северному потоку-2"
Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых