В Приморье пообещали полмиллиона за информацию о пропавших рыбаках

Вознаграждение в 500 тысяч рублей объявили родственники пропавших на рыбалке мужчин за информацию об их точном местонахождении, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова друга одного из исчезнувших Евгения Суханова.

Как отметил собеседник агентства, друзья пропавших вместе с волонтерами отправились на поиски. Они осматривают заранее определенные "квадраты" на берегу и в море.

Поиски продолжают спасатели. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, к ним привлечены дополнительные силы взаимодействующих ведомств. Так, поиск с воздуха вел не только вертолет МИ-8 МЧС России, но и самолет военной авиации. К настоящему моменту обследовано 376 километров береговой черты и 1600 квадратных километров морской акватории. Морским спасательным координационным центром Владивосток к поискам привлекаются проходящие в приморской акватории суда, которым дается оповещение о пропавшем катере. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, поиски, в том числе с привлечением авиации, продолжатся и сегодня.

В свою очередь Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку по факту исчезновения четырех рыбаков по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта".

Между тем, родственники говорят о шестерых пропавших, но как отмечают в ДВСУТ СК РФ, проверка ведется по подтвержденному из официальных источников факту исчезновения четверых рыбаков.

Как сообщала "РГ", в воскресенье, 27 октября, оперативные дежурные Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю получили сообщение о том, что днем ранее четыре человека вышли в залив Владимира в Ольгинском районе на моторной лодке море и до сих пор не вернулись.