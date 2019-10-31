Индустриальный парк Беларуси и Татарстана создадут в Елабуге

Тысячелетняя Елабуга, расположенная на высоком берегу Камы, уже примеряет на себя контуры будущего индустриального парка, на территории которого будут осуществляться совместные машиностроительные проекты Беларуси и Татарстана. Об этом сообщил 31 октября вице-премьер - министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

Группа представителей ведущих СМИ Союзного государства десантировалась в Татарстан, где участвует в тематическом пресс-туре, посвященном "перспективам экономического и культурного сотрудничества Беларуси и Татарстана". Он организован Постоянным комитетом СГ совместно с национальным пресс-центром РБ и международным информационным агентством "Россия сегодня".

Татарстан, рассказал Каримов, ведет с партнерами в Беларуси переговоры и о поставках выпускаемой на территории республики вертолетной техники. По его словам, сотрудничество Казанского вертолетного завода началось еще в конце прошлого века. А два года назад был реализован контракт на поставку 12 военно-транспортных вертолетов современной модификации Ми-8, который предусматривал не только продажу вертолетов, но и их обслуживание, поставку запчастей и подготовку пилотов.

В настоящее время Казань инициировала переговоры о новых поставках вертолетной техники в РБ, сообщил вице-премьер. В том числе, уточнил он, речь идет о легком многоцелевом вертолете "Ансат", который выпускается в республике. Он может использоваться для санитарной авиации, полиции и как учебный вертолет.

Кроме того, республика РФ готова нарастить и поставки нефти в Беларусь, подчеркнул Каримов. По его словам, за 9 месяцев 2019 года из Татарстана в Беларусь уже поставлено порядка 840 тысяч тонн нефти, а в последнем квартале "Татнефть" планирует поставить еще около 320 тысячи тонн углеводородного сырья. Он дал понять, что взаимодействие с концерном "Белнефтехим" носит долгосрочный характер. Помимо поставок сырой нефти нефтехимический комплекс Татарстана экспортирует в РБ продукцию нефтепереработки, техническую серу и технический углерод.

Кстати, в ходе встречи вице-премьер проинформировал журналистов, что президент Татарстана Рустам Минниханов планирует посетить с визитом Беларусь в декабре текущего года.