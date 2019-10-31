На окраине Заводского района Саратова у небольшого села Воробьевка муниципалитет выделил участки более чем 1300 многодетным семьям. Хотя прошло уже несколько лет, поселок так и остался непостроенным. В чем причина, разбирался корреспондент "РГ".

Блага цивилизации

Одно из первых впечатлений от Воробьевки - поселок оказывается гораздо ближе, чем представлялось. Практически сразу за многоэтажным микрорайоном 25-й квартал через улицу Азина виднеется поле с изредка возвышающимися домиками. Участки многодетным семьям выделили на территории бывших садов опытно-производственного хозяйства. Раньше полгорода ездило сюда за яблоками. Раскорчевывать землю от пней поселенцам пришлось самостоятельно.

Как рассказывают первопоселенцы, это стало для них не самой большой затратой средств и проблемой. Например, землю многодетным семьям ухитрились так нарезать, что подъезды к участкам на целой улице перегораживает линия газопередачи, ведущая в старое село Воробьевку. До сих пор на этой улице удалось построить всего один дом.

- Когда мы стали выяснять, сколько будет стоить перенос трубы, газовики нам сообщили, что для того чтобы убрать ее под землю, собственнику каждого участка придется заплатить больше 800 тысяч рублей, - рассказывает многодетный отец Алексей Возлеев.

При этом никакой пользы от этой линии газопередачи жителям поселка нет, из-за ограниченной мощности газораспределительной станции, через которую прокачивается газ, к ней нельзя подключить новых потребителей.

...Улицы в поселке, на некоторых все еще нет никаких домов, четко отмечены опорами линий электросетей. Предприятие городских электросетей протянуло электричество по большей части поселка, и благодаря этому здесь сейчас можно жить.

Всего в поселке построено около 40 домов. Есть дома кирпичные, но больше - из сип-панелей. Это самый ходовой в Воробьевке строительный материал. Как объясняют местные жители, отопление такого дома, лучше удерживающего тепло, обходится в несколько раз дешевле, чем кирпичного помещения.

Часть дорог в поселке после многочисленных просьб многодетных семей муниципальные власти не заасфальтировали, но хотя бы отсыпали асфальтовой крошкой и битым кирпичом из снесенных аварийных домов в городе.

Таким же битым кирпичом укреплена плотина через пруд. Выглядит не слишком красиво, но зато есть уверенность, что во время паводка плотину и проходящую по ней дорогу не смоет водой.

На этом, собственно, все блага цивилизации для местных жителей заканчиваются. Газа, как уже говорилось, в Новой Воробьевке нет. Вода только техническая - у тех, кто пробурил скважины или выкопал колодцы на своих участках, но она непригодна для питья. От этой воды стремительно выходят из строя стиральные машины, водогрейки и чайники. За питьевой водой ездят к родникам в соседние микрорайоны города. Канализация, понятно, тоже отсутствует, хотя есть старый коллектор, который, по мнению воробьевцев, можно было бы достроить. А на участках, выделенных многодетным семьям в последние годы, на так называемой "назаровской" стороне, вообще все еще растет лес.

Жить бы да жить

Погожим октябрьским днем в Воробьевке хорошо, спокойно и тихо, издалека доносится стрекот машин, мчащихся по шоссе.

Многодетная семья Борискиных обосновалась в поселке одной из первых, еще три года назад. Сначала построили небольшой домик из панелей. В этом году на взятый кредит и занятые у знакомых деньги в долг возвели дом побольше. На просторном первом этаже приятно пахнет свежей древесиной, а на второй этаж пока можно подняться только по стремянке, капитальную лестницу хозяева еще не построили. Небольшой участок земли рядом с домом весь занят грядками и молодыми деревцами. У фасадной стены жилища в ряд выстроились детские велосипеды.

Под скупыми лучами осеннего солнца сохнет влажный после прошедшего дождя батут, на котором любят скакать младшие дочки.

- Нам здесь нравится, - говорит Анна Борискина, и признается, что всегда мечтала жить с детьми за городом на природе.

По словам местных жителей, их не смущает даже и близкое соседство двух больших предприятий. Между Воробьевкой и берегом Волги находятся нефтеперерабатывающий завод и химический комбинат. Однако воробьевцы убеждены, что роза ветров здесь так устроена, что промышленные выбросы сюда не долетают.

В общем, жить и жить в таком месте, если только бы создать здесь человеческие условия.

Комиссия без многодетных

По градостроительному плану в Воробьевке должны построить школу, детские сады, поликлинику. Пока же дети ходят учиться в школу и гимназию в соседних микрорайонах. У кого есть возможность, довозят детей на машинах, остальные добираются пешком, по обочинам улицы Азина, на которой тротуары отсутствуют. Чтобы улицы поселка зимой почистили от снега, жители нанимают технику за свой счет.

Алексей Возлеев показывает мне толстую пачку переписки с чиновниками, которая накопилась за эти годы. Как рассказывает местный житель, однажды его даже включили в комиссию по обсуждению городского бюджета, но вопрос об инфраструктуре в Воробьевке все равно сняли с рассмотрения из-за отсутствия финансирования.

- Обсуждался вопрос создания в правительстве области комиссии по проблемам многодетных семей, мы просили об одном - включите туда самих многодетных, но там, насколько я знаю, оказались одни чиновники. В итоге никакой пользы от работы этой комиссии мы пока не увидели, - возмущается Алексей.

Как подчеркивают местные жители, они не требуют, чтобы муниципалитет взял на себя решение всех проблем. Ведь водопровод в Воробьевку должны проложить только до точек ввода, а оплачивать разводку по поселку придется все равно самим жителям, и с газом такая же история.

Недавно в городской администрации жителям Воробьевки в очередной раз сообщили, что вопрос с водоснабжением и газом в ближайшее время должен решиться. По словам заместителя главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максима Сиденко, утверждено изменение в договоре с ООО "Концессия водоснабжения - Саратов" о развитии водопроводных сетей 25-го квартала, проект работ уже подготовлен, и его должны начать реализовывать. В рамках этого проекта воробьевцам собираются провести водопровод. В "Саратовгазе", по словам муниципального руководителя, в будущем году также обещали приступить к подготовке проекта по газораспределению для Воробьевки.

- Столько раз нам уже всего обещали, что мы теперь поверим, только когда эти трубы сюда привезут, - говорят воробьевцы.

В то же время многие многодетные семьи, устав ждать, когда же местные власти выполнят взятые на себя обязательства, просто продают за бесценок свои земельные участки, порой вместе с недостроенными домами.

Справка "РГ"

Всего в Саратовской области проживает 20 тысяч многодетных семей. По данным областного министерства строительства и ЖКХ, почти девяти тысячам таких семей были бесплатно предоставлены земельные участки. Более 60 процентов участков обеспечены электричеством и подъездными путями, вода подведена к 45 процентам участков, газ - к 39 процентам. На то, чтобы построить всю необходимую инфраструктуру, требуется 4,5 миллиарда рублей.

Между тем

Как уже рассказывала "РГ-Неделя - Средняя Волга" от 10 июля этого года, суд по иску нескольких многодетных семей, получивших земельные наделы в поселке Латухино, обязал областное правительство и мэрию построить в течение шести месяцев инженерно-технические коммуникации к этим участкам. Как сообщила одна из многодетных матерей Лариса Сиземова, выигравшая иск, до настоящего времени это решение суда остается не выполненным, хотя чиновники и обещают найти необходимые средства.