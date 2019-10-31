По данным правительства Омской области, за девять месяцев 2019 года в региональный центр экологического мониторинга поступило около пяти тысяч обращений. Это втрое больше, чем два года назад. Омичи жаловались главным образом на загрязненность воздуха.

Экологическая активность горожан набирает силу. При появлении малейшего химического запаха в воздухе они начинают обрывать телефоны горячих линий.

- Реагируя на такие сигналы, городская мобильная эколаборатория моментально выезжает на место, - утверждает замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Александра Матненко. - В связи с высокой загруженностью сотрудники спят по пять часов в сутки.

В октябре этого года, после очередного выброса, горожане вышли на митинг. Сотни омичей требовали строгого наказания нарушителей, а также отмены планов строительства новых химических объектов на территории мегаполиса.

По данным областного минприроды, ежегодно в городскую атмосферу попадает 250 тысяч тонн вредных выбросов, треть которых - на совести владельцев заводов. Свой "вклад" в загрязнение воздуха вносят и предприятия ЖКХ, и транспорт, и печи частного сектора.

Кстати, Омск - единственный среди городов Сибири - представлен в интернете на интерактивной карте мира "Гринпис" - "SOS! Воздух!". Международный портал оперативно фиксирует сигналы горожан на загрязнение атмосферы. В конце октября 2019-го виртуальный калькулятор насчитал около четырех тысяч жалоб.

Каждая десятая - от омичей. По их словам, в городе нечем дышать.

- С начала года к нам с обострением поллиноза обратилось вдвое больше пациентов, чем в аналогичный период 2018-го, - признает врач-аллерголог Наталья Калашникова.

Неудивительно, что Омск оказался в числе двенадцати самых экологически неблагополучных российских городов и стал участником нацпроекта "Чистый воздух", в рамках которого к 2024 году предстоит снизить выбросы в атмосферу на 25 процентов.

Недавно губернатор Омской области Александр Бурков обратился к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой с просьбой взять под личный контроль деятельность регионального управления федеральной службы. Экологическая ситуация в Прииртышье обсуждалась и на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибири, который провел в Омске секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Надзорные органы выявили 75 случаев превышения предельно допустимой концентрации химических веществ в атмосфере Омска. Однако найти управу на нарушителей оказалось непросто.

- Более восьмидесяти процентов загрязняющих атмосферу предприятий относится к сфере федерального надзора. Влиять на их работу региональные власти не могут, - отметил Александр Бурков. - Поэтому есть необходимость создать законодательный механизм, позволяющий эффективно выстраивать взаимодействие региональной власти с федеральными надзорными органами в сфере экологии.

С подачи омичей Государственная Дума России рассмотрит законопроект, наделяющий региональные власти правом прийти с внеплановой проверкой на предприятие (предполагаемый источник выбросов), независимо от того, федеральное оно или региональное.

По словам полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, сложная экологическая обстановка наблюдается не только в Омской области, но и в других сибирских регионах. Так что новый правовой регламент был бы кстати.

Специалисты уверены: чтобы навести порядок, необходимо пересмотреть и систему наказания отравляющих атмосферу предприятий.

- Сейчас размер штрафов для них несущественный, - отмечает руководитель омской общественной ассоциации "Экологический комитет" Сергей Костарев. - А если он вырастет в несколько раз, промышленники задумаются об экологии.

Между тем, по данным областного минпрома, в регионе на разных стадиях реализации находится несколько десятков инвестиционных проектов, связанных с модернизацией промышленного производства и переходом на современные природосберегающие технологии. В частности, в 2021 году в промышленной зоне Омска планируют открыть современный комплекс по производству катализаторов для вторичной переработки нефти. Строительство ведется с учетом всех современных экологических требований. .

Тем временем

С 1 января 2020 года в Омске и еще одиннадцати промышленных центрах России начнется федеральный эксперимент. В течение четырех лет в мегаполисах должны поставить на учет все загрязняющие атмосферу источники, создать единую информационную систему мониторинга воздуха. Для предприятий, получивших лицензии на выбросы, введут квоты (допустимое количество химических веществ в атмосфере, безвредное для здоровья людей). В расчетах учтут не только промышленные выбросы, но и бытовые, а также выхлопы машин. Такие замеры проведут впервые.

Программа предполагает финансирование из средств федерального бюджета. Ее итогом должно стать сокращение выбросов на 22 процента. Эксперимент, помимо Омска, пройдет в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Челябинске, Череповце и Чите. В случае успеха опыт распространят на всю страну.