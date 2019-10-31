Экологическая активность горожан набирает силу. При появлении малейшего химического запаха в воздухе они начинают обрывать телефоны горячих линий.
- Реагируя на такие сигналы, городская мобильная эколаборатория моментально выезжает на место, - утверждает замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Александра Матненко. - В связи с высокой загруженностью сотрудники спят по пять часов в сутки.
В октябре этого года, после очередного выброса, горожане вышли на митинг. Сотни омичей требовали строгого наказания нарушителей, а также отмены планов строительства новых химических объектов на территории мегаполиса.
По данным областного минприроды, ежегодно в городскую атмосферу попадает 250 тысяч тонн вредных выбросов, треть которых - на совести владельцев заводов. Свой "вклад" в загрязнение воздуха вносят и предприятия ЖКХ, и транспорт, и печи частного сектора.
Кстати, Омск - единственный среди городов Сибири - представлен в интернете на интерактивной карте мира "Гринпис" - "SOS! Воздух!". Международный портал оперативно фиксирует сигналы горожан на загрязнение атмосферы. В конце октября 2019-го виртуальный калькулятор насчитал около четырех тысяч жалоб.
Каждая десятая - от омичей. По их словам, в городе нечем дышать.
- С начала года к нам с обострением поллиноза обратилось вдвое больше пациентов, чем в аналогичный период 2018-го, - признает врач-аллерголог Наталья Калашникова.
Неудивительно, что Омск оказался в числе двенадцати самых экологически неблагополучных российских городов и стал участником нацпроекта "Чистый воздух", в рамках которого к 2024 году предстоит снизить выбросы в атмосферу на 25 процентов.
Недавно губернатор Омской области Александр Бурков обратился к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой с просьбой взять под личный контроль деятельность регионального управления федеральной службы. Экологическая ситуация в Прииртышье обсуждалась и на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибири, который провел в Омске секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Надзорные органы выявили 75 случаев превышения предельно допустимой концентрации химических веществ в атмосфере Омска. Однако найти управу на нарушителей оказалось непросто.
- Более восьмидесяти процентов загрязняющих атмосферу предприятий относится к сфере федерального надзора. Влиять на их работу региональные власти не могут, - отметил Александр Бурков. - Поэтому есть необходимость создать законодательный механизм, позволяющий эффективно выстраивать взаимодействие региональной власти с федеральными надзорными органами в сфере экологии.
С подачи омичей Государственная Дума России рассмотрит законопроект, наделяющий региональные власти правом прийти с внеплановой проверкой на предприятие (предполагаемый источник выбросов), независимо от того, федеральное оно или региональное.
По словам полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, сложная экологическая обстановка наблюдается не только в Омской области, но и в других сибирских регионах. Так что новый правовой регламент был бы кстати.
Специалисты уверены: чтобы навести порядок, необходимо пересмотреть и систему наказания отравляющих атмосферу предприятий.
- Сейчас размер штрафов для них несущественный, - отмечает руководитель омской общественной ассоциации "Экологический комитет" Сергей Костарев. - А если он вырастет в несколько раз, промышленники задумаются об экологии.
Между тем, по данным областного минпрома, в регионе на разных стадиях реализации находится несколько десятков инвестиционных проектов, связанных с модернизацией промышленного производства и переходом на современные природосберегающие технологии. В частности, в 2021 году в промышленной зоне Омска планируют открыть современный комплекс по производству катализаторов для вторичной переработки нефти. Строительство ведется с учетом всех современных экологических требований. .
Тем временем
С 1 января 2020 года в Омске и еще одиннадцати промышленных центрах России начнется федеральный эксперимент. В течение четырех лет в мегаполисах должны поставить на учет все загрязняющие атмосферу источники, создать единую информационную систему мониторинга воздуха. Для предприятий, получивших лицензии на выбросы, введут квоты (допустимое количество химических веществ в атмосфере, безвредное для здоровья людей). В расчетах учтут не только промышленные выбросы, но и бытовые, а также выхлопы машин. Такие замеры проведут впервые.
Программа предполагает финансирование из средств федерального бюджета. Ее итогом должно стать сокращение выбросов на 22 процента. Эксперимент, помимо Омска, пройдет в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Челябинске, Череповце и Чите. В случае успеха опыт распространят на всю страну.