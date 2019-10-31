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31.10.2019 16:43
Проект: В регионах

В детских садах Омска открывают новые ясельные группы

В Омске продолжается реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", в рамках которой в 2019 году на территории города осуществляется строительство четырех детских садов на 538 мест. Помимо этого, благодаря реконструкции, новые места открываются и для малышей в возрасте до трех лет в уже имеющихся садиках.
Фото: Администрация Омска Фото: Администрация Омска
Фото: Администрация Омска

Недавно дополнительная группа для самых маленьких детей была открыта в детском саду № 291. Ее воспитанники сейчас проходят адаптационный период.

Обновленная группа приняла ребят в начале октября. В помещении сделан капитальный ремонт, закуплена новая мебель, игрушки и методические пособия. Раньше здесь занимались дети-дошкольники, но в связи с нехваткой мест в ясельных группах было принято решение провести ремонтные работы и открыть группу для детей от 2 до 3 лет.

- Нашу новую группу посещают 20 воспитанников. Сейчас у малышей проходит адаптационный период. Ребятишки только учатся оставаться без родителей, - рассказала заведующая детским садом № 291 Юлия Серебрякова. - Большинство детей находят в группе до обеда. Они рисуют, слушают, как воспитатель читает им сказки, играют в подвижные игры. Это помогает ребятишкам максимально безболезненно входить в условия детского сада.

Всего на ремонт и переоборудование помещения новой группы было выделено более одного миллиона рублей. Примерно такие же суммы были направлены на создание дополнительных групп в других детских садах.

Таким образом, в 2019 году в 23-х функционирующих городских учреждениях дошкольного образования (детские сады №№ 53, 222, 284, 283, 12/2, 216, 165, 131, 291, 259, 7, 214, 20, 351, 396, 51, 253, 201, 211, 369, 169, 341, 56) откроются 24 дополнительные  ясельные группы на 498 мест. В детских садах № 284 и 51 ремонтные работы еще продолжаются. Напомним, в прошлом году были открыты семь новых групп для детей раннего возраста на 145 мест в функционирующих детских садах №№ 6, 21, 207, 247, 262, 368.

Добавим, что в Омске продолжается реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", в рамках которой в 2019 году на территории города осуществляется строительство четырех детских садов на 538 мест, а именно:

- детского сада на Левобережье в микрорайоне № 13 на 196 мест, 20 из которых предназначены для детей раннего возраста

- детского сада по улице Краснознаменной на 140 мест, из них 20 мест - для детей раннего возраста

- дошкольного учреждения по улице Лисицкого на 101 место

- дошкольного учреждения на территории средней общеобразовательной школы № 138 по улице 22-й Рабочей на 101 место.

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром администрации города Омска

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