В ДТП под Омском двое погибли, шестеро пострадали

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Азовском районе Омской области, где погибли водитель и пассажирка.

Сообщение о ДТП на автодороге Бакбасар-Азово-Шербакуль поступило в дежурную часть полиции сегодня около 10:15 часов утра. По предварительным данным, водитель Mitsubishi, двигающийся в направлении поселка Азово, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan. В результате управлявший Mitsubishi мужчина и его пассажирка скончались на месте происшествия. Еще трое пассажиров Mitsubishi доставлены в больницу. Водителя Nissan и двух ее пассажиров также пришлось госпитализировать.

- По данному факту полицейскими проводится проверка, - сообщает УМВД России по Омской области.

Причины ДТП пока неизвестны.