Новости

Десять человек погибли в Пакистане при пожаре в поезде 07:17
NYT: США сократят число военных в Сирии лишь на сто человек 07:07
Названы сроки строительства моста на Сахалин 06:57
В Приморье пообещали полмиллиона за информацию о пропавших рыбаках 06:52
Астронавт НАСА проведет на борту МКС целый год 06:30
Болтон не захотел участвовать в слушаниях по импичменту Трампа 06:13
В Кузбассе откроется музей космонавтики 06:07
Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье 05:45
МЧС России послало в Донбасс колонну с гуманитарным грузом для детей 05:37
В Мексике таксисты призвали правительство покончить с Uber 05:10
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах 04:59
На Дальнем Востоке самолеты Ил-38 выследили "чужие" подлодки 04:32
В России резко вырос спрос на металлоискатели 04:31
Очередной японский министр ушел в отставку из-за скандала 04:03
На Камчатке завели дело о смерти младенца в самолете 03:55
Чубайс: России придется вернуться к теме углеродного налога 03:37
Пожар практически полностью уничтожил японский замок Сюри 02:56
В штабе Трампа осудили запрет Twitter на политическую рекламу 02:52
Суд в Марокко приговорил к казни обвиняемого в убийстве туристок 02:36
Депутата Рады уличили в переписке с женщиной легкого поведения 02:10
Пентагон уничтожил шесть террористов при штурме дома аль-Багдади 01:50
Конкурент Arkana от Haval получил три комплектации и один мотор 01:50
Космический грузовик "Прогресс МС-12" затопят в Тихом океане 01:35
Пентагон впервые показал запись уничтожения главаря ИГИЛ 01:03
Видео: в Японии горит старинный замок 00:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как "Царь-бомба" спасла мир от новой войны
Как доставка еды изменила облик наших городов
Как доставка еды изменила облик наших городов
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
Государство предложило льготы для добровольных отчислений на пенсию
31.10.2019 06:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хакеры атакуют

С начала года в Сибири совершено более 1,7 миллиона попыток компьютерного взлома
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 246(8004)
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Омске выездное совещание с главами регионов Сибирского федерального округа. Одним из основных вопросов повестки дня стала защищенность информационных ресурсов государственных органов.
Фото: K_E_N / iStocK
Что делать, если атаковали "русские хакеры"

По словам секретаря Совбеза, за последние три года число кибернападений выросло в одиннадцать раз.

- Только на интернет-ресурсы Сибири с начала года совершено более 1,7 миллиона атак. И, несмотря на создание в СФО необходимых условий для обеспечения защиты информационных систем органов власти, число нарушений требований безопасности информации остается значительным, - отметил Николай Патрушев. - Особую тревогу вызывает ненадлежащее выполнение требований закона о безопасности в сферах транспорта, связи и энергетики. Здесь переход на использование отечественного программного обеспечения осуществляется недостаточно эффективно.

По словам полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, в округе создана и эффективно работает государственная система защиты информации, которую координирует окружной Совет по информационной безопасности. В Омской области применяют методику периодического анализа угроз и уязвимости программного обеспечения на основе банка данных, который ведет Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ.

Тем не менее, чтобы эффективно противостоять угрозам, необходимо повышать уровень подготовки специалистов по защите информации, уверен Николай Патрушев.

По данным Совбеза, в этом году в Сибири было предотвращено четыре преступления террористической направленности, при этом не допущено ни одного теракта. А вот со стихией справиться не удалось. Разрушительные природные явления повлекли человеческие жертвы и значительный материальный ущерб.

Впрочем, нередко в ЧС виноваты люди. Как, например, случилось недавно в Красноярском крае.

- Прорыв дамб в Курагинском районе стал следствием безответственного отношения должностных лиц, формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствия четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению ЧС, - подчеркнул Николай Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза, ситуацию нужно коренным образом менять.

- Профилактическая работа в Сибирском федеральном округе из года в год проводится неэффективно, что приводит к гибели людей, нанесению ущерба их жилью, имуществу, объектам инфраструктуры, - заявил он. - Потом мы вынуждены направлять колоссальные государственные ресурсы на ликвидацию этих последствий.

Николай Патрушев также обратил внимание региональных и федеральных руководителей на необходимость жесткого контроля соблюдения технических регламентов, обеспечения безопасного функционирования гидротехнических сооружений. Особой ревизии должны быть подвергнуты все без исключения бесхозные гидротехнические объекты, и таковых в принципе не должно быть.

Между тем

В СФО в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий стоит около семнадцати тысяч военнослужащих. Свыше 400 многоквартирных домов, где проживают они и их семьи, - аварийные. В неудовлетворительном состоянии находится 1 177 помещений специализированного жилищного фонда минобороны РФ. Усугубляет и без того непростую ситуацию недобросовестное выполнение контрактных обязательств застройщиками.

- По этим вопросам есть решение президента России, - напомнил Николай Патрушев. - С целью защиты государственных интересов в сфере строительства военной и социальной инфраструктуры

18 октября текущего года подписан указ о создании в стране военно-строительной компании.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин потребовал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
Пентагон впервые показал запись уничтожения главаря ИГИЛ
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Газпром" надеется на плановое окончание работ по "Северному потоку-2"
Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых