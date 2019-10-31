Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Омске выездное совещание с главами регионов Сибирского федерального округа. Одним из основных вопросов повестки дня стала защищенность информационных ресурсов государственных органов.

По словам секретаря Совбеза, за последние три года число кибернападений выросло в одиннадцать раз.

- Только на интернет-ресурсы Сибири с начала года совершено более 1,7 миллиона атак. И, несмотря на создание в СФО необходимых условий для обеспечения защиты информационных систем органов власти, число нарушений требований безопасности информации остается значительным, - отметил Николай Патрушев. - Особую тревогу вызывает ненадлежащее выполнение требований закона о безопасности в сферах транспорта, связи и энергетики. Здесь переход на использование отечественного программного обеспечения осуществляется недостаточно эффективно.

По словам полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, в округе создана и эффективно работает государственная система защиты информации, которую координирует окружной Совет по информационной безопасности. В Омской области применяют методику периодического анализа угроз и уязвимости программного обеспечения на основе банка данных, который ведет Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ.

Тем не менее, чтобы эффективно противостоять угрозам, необходимо повышать уровень подготовки специалистов по защите информации, уверен Николай Патрушев.

По данным Совбеза, в этом году в Сибири было предотвращено четыре преступления террористической направленности, при этом не допущено ни одного теракта. А вот со стихией справиться не удалось. Разрушительные природные явления повлекли человеческие жертвы и значительный материальный ущерб.

Впрочем, нередко в ЧС виноваты люди. Как, например, случилось недавно в Красноярском крае.

- Прорыв дамб в Курагинском районе стал следствием безответственного отношения должностных лиц, формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствия четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению ЧС, - подчеркнул Николай Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза, ситуацию нужно коренным образом менять.

- Профилактическая работа в Сибирском федеральном округе из года в год проводится неэффективно, что приводит к гибели людей, нанесению ущерба их жилью, имуществу, объектам инфраструктуры, - заявил он. - Потом мы вынуждены направлять колоссальные государственные ресурсы на ликвидацию этих последствий.

Николай Патрушев также обратил внимание региональных и федеральных руководителей на необходимость жесткого контроля соблюдения технических регламентов, обеспечения безопасного функционирования гидротехнических сооружений. Особой ревизии должны быть подвергнуты все без исключения бесхозные гидротехнические объекты, и таковых в принципе не должно быть.

Между тем

В СФО в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий стоит около семнадцати тысяч военнослужащих. Свыше 400 многоквартирных домов, где проживают они и их семьи, - аварийные. В неудовлетворительном состоянии находится 1 177 помещений специализированного жилищного фонда минобороны РФ. Усугубляет и без того непростую ситуацию недобросовестное выполнение контрактных обязательств застройщиками.

- По этим вопросам есть решение президента России, - напомнил Николай Патрушев. - С целью защиты государственных интересов в сфере строительства военной и социальной инфраструктуры

18 октября текущего года подписан указ о создании в стране военно-строительной компании.